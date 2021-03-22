تركيا تسجل أكبر حصيلة كورونا منذ منتصف ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الاثنين، أكبر معدل يومي بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الاثنين، أن تركيا سجلت 22216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه زيادة الحالات بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأظهرت البيانات أيضا أن العدد التراكمي الإجمالي لحالات الإصابة بلغ بذلك 3 ملايين و35338 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 30178 حالة بعد وفاة 117 آخرين.

وتضاعفت حالات الإصابة اليومية منذ بداية مارس/ آذار عندما خففت تركيا قيود مكافحة الجائحة.