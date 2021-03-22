شكرا لقرائتكم خبر عن لـ«المدخنات»: «حبوب منع الحمل» مع «السجائر» يعرضكن لـ«السكتة الدماغية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن السيدات المدخنات فوق سن الـ 35 ويتناولن حبوب منع الحمل، هن الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، مشيرا إلى أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف عند المدخنين، علاوة على أن التدخين يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من مرتين إلى 4 مرات عن غير المدخنين.

وقال «الدالى» في تصريحات صحفية، إن الجميع يعلم خطورة التدخين المباشر أو السلبي على الصحة عموما، وأنه يعد السبب الرئيسي لكثير من الأمراض الحادة والمزمنة، كالسكتة الدماغية وأمراض القلب، مستدركا أن هناك أمراض أخرى تنتج بسبب التدخين ويتجاهلها البعض منها مرض تصلب الشرايين، والذي يحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين، ويتسبب في عدد من الأمراض الأخرى.

وأضاف «الدالى»: «أن من الأمراض التي يسببها تصلب الشرايين، تمدد الشريان الأورطي وانسداد الشرايين سواء كانت الشريان السباتي أو الشرايين الطرفية مثل شرايين القدم أو الساق»، موضحا أن هناك أعراض لانسداد الشرايين في القدم، منها «العرج» وتشنجات مؤلمة في القدم أو الساق، وقد تتطلب تلك الحالات علاج انسداد الشرايين بالأساليب العلاجية المختلفة حسب رؤية كل طبيب، وذلك قبل حدوث جلطات.

وأوضح أستاذ جراحات الأوعية الدموية، أن عند استنشاق دخان السجائر لفترات طويلة يمكن أن يتداخل مع العمليات البيولوجية المهمة في الجسم، مما يؤثر على عملها بشكل طبيعي، ومن تلك العمليات هي توصيل الدم الغني بالأكسجين إلى القلب وبقية الجسم.

وأشار إلى أنه :«عند استنشاق الهواء من الجو بشكل طبيعي فإن الرئتين تأخذان الأكسجين منه وتوصله إلى القلب، والذي يضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى باقي أعضاء الجسم، أما حال استنشاق دخان السجائر فإن الدم يوزع هواء ملوث بمواد كيميائية إلى الأعضاء في الجسم، وقد تكون هذه المواد مسرطنة، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الأمراض الخطيرة».