شكرا لقرائتكم خبر عن ناتشر الأمريكية: دواء للجذام قد يساعد فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرتها دورية "ناتشر" عن أن أحد عقارات الجذام أظهر نتائج واعدة ضد فيروس كورونا في التجارب المعملية على الهامستر، حيث منع قدرة الفيروس التاجي على دخول الخلايا والتكاثر فيها، وفقاً لما ذكره موقع " medicalnewstoday"، كما أظهر العقار أيضًا نتائج واعدة ضد الفيروسات التاجية الأخرى مثل: متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في التجارب المعملية.

وقالت الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في معهد سانفورد بورنهام بريبيس في كاليفورنيا، وجامعة هونج كونج أن دواء الجذام Clofazimine أظهر خصائص مضادة للفيروسات ضد كورونا حيث يحد من الاستجابة الالتهابية الشديدة التي تحدث عادةً مع كورونا.





وما زال الباحثون يتسابقون لتحديد الأدوية التي قد تكون مفيدة في محاربة وباء فيروس كورونا، حيث حدد فريق واحد العام الماضي 21 دواءً موجودًا بالفعل على أنها واعدة لعلاج أعراض كورونا، ومن بين هذه الأدوية دواء الجذام، الذي أثبت فعاليته ضد كل من فيروس كورونا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في التجارب المعملية.





وقال مؤلف الدراسة المشارك الدكتور سوميت تشاندا: "آمل أن نختبر دواء الجذام في المرحلة الثانية من التجارب السريرية في أقرب وقت ممكن للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا لكنهم لم يدخلوا المستشفى".

وقال مؤلف الدراسة المشارك في الدراسة الدكتور رن صن، من جامعة هونج كونج: "الحيوانات التي تلقت الدواء تعرضت لأضرار أقل في الرئة وحمل فيروسي أقل، خاصة عند تلقي الدواء قبل الإصابة".

وأضاف صن: "إلى جانب تثبيط الفيروس ، هناك مؤشرات على أن الدواء ينظم أيضًا استجابة المضيف للفيروس، مما يوفر تحكمًا أفضل في العدوى والالتهاب".