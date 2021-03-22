الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:17 مساءً - تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين (د) في مجرى الدم لديهم أقل عرضة للإصابة بـكوفيد-19.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

ويبدو أن مستويات الفيتامين لها تأثير قوي بشكل خاص على السود ، الذين هم أكثر عرضة لخطر كل من نقص فيتامين (د) و كوفيد-19 من البيض.

في الواقع ، وجد باحثو جامعة شيكاغو أن الأشخاص السود الذين لديهم مستويات فيتامين (د) بين 30 و 40 نانوغرام/مل كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.64 مرة للاختبار الإيجابي لـكوفيد-19.

يلعب فيتامين (د) الذي يسمى أيضاً “فيتامين الشمس المشرقة” ، دوراً حاسماً في نظام المناعة السليم ، ويتم امتصاصه بشكل أساسي من خلال الجلد.

لا يمكن للدراسة الجديدة أن تثبت أن الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) سيحمي الأشخاص من فيروس كورونا ، لكنها تشير إلى أن الحصول على ما يكفي من الفيتامين قد يساعد في تقليل خطر الإصابة به، خاصة بالنسبة للسود الذين من المرجح أن يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 وثلاثة أضعاف احتمال موتهم منه.

في دراستهم ل4368 شخصاً في شيكاغو ، وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم فيتامين د في مستويات الدم أقل من 40 نانوغرام / مل كانوا في خطر أعلى 7.2 في المئة من اختبار إيجابي لكوفيد-19.

إنّ المعدل “الكافي”‘ من فيتامين (د) هو موضوع نقاش مستمر بين العلماء.

يقول معظم خبراء التغذية أن شخصاً قد يعاني من نقص إذا انخفضت مستويات دمه إلى أقل من 40 أو 30 نانوغرام / مل.

قال الدكتور ديفيد ميلتزر ، رئيس طب المستشفيات في جامعة شيكاغو للطب والمؤلف الرئيسي للدراسة: “تخبرنا هذه النتائج الجديدة أن وجود مستويات فيتامين (د) أعلى من تلك التي تعتبر كافية عادة يرتبط بانخفاض خطر الاختبار الإيجابي لـكوفيد-19 ، على الأقل لدى الأفراد السود”.

“هذا يدعم الحجج للقيام بالتجارب السريرية التي يمكن أن تختبر إمكانية ما إذا كان فيتامين (د) تدخلاً قابلاً للتطبيق لتقليل خطر الإصابة بالمرض ، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة السمراء.”

يختلف المستوى المتوسط اعتماداً على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك المكان الذي يعيش فيه الناس ومقدار الوقت الذي يقضونه في الهواء الطلق. كما يختلف بحسب العرق.

تعتبر أشعة الشمس بمثابة المصدر الرئيسي لفيتامين (د). عندما تضرب أشعة الشمس بشرتنا ، فإنها تنتج الفيتامين د ، على عكس معظم الفيتامينات التي نمتصها من خلال وجباتنا الغذائية.

إنّ الأشخاص الذين لديهم المزيد من الميلانين، وهو مركب يعطي الجلد تصبغه، لا يصنعون فيتامين (د) بكفاءة عندما يكونون في ضوء الشمس.

لذا فإن نفس السمة التي تجعل الأشخاص الذين لديهم بشرة داكنة-مثل السود أو اللاتينيين – أقل عرضة للمشاكل الصحية مثل سرطان الجلد تجعلهم أكثر عرضة لنقص فيتامين (د).

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالأسماك الزيتية مثل سمك السلمون واللحوم الحمراء أو صفار البيض في زيادة مستويات فيتامين (د). كما يتم إثراء بعض الحبوب والحليب وعصائر الفاكهة بالفيتامين ، ويمكن العثور على عدد لا يحصى من المكملات الغذائية على رفوف الصيدليات.

يشتهر فيتامين (د) بدوره في تقوية العظام من خلال مساعدة الجسم على الاستفادة من الكالسيوم. لكنه يلعب أيضاً دوراً في جهاز المناعة.

يشحن فيتامين (د) خلايا الدم البيضاء التي تقوم بدوريات في مجرى الدم وهي من بين خطوط الدفاع الأولى ضد العدوى من البكتيريا والفيروسات ، بما في ذلك فيروس السارس-CoV-2 الذي يسبب كوفيد-19.

قد يكون له دوراً مهماً أيضاً في كوفيد-19 لأن فيتامين (د) يقلل من الالتهاب ، والذي غالباً ما يصبح خارج نطاق السيطرة لدى مرضى كوفيد-19.