الضرب أو الصراخ على الأطفال قد يقلص مناطقهم العصبية المرتبطة بالقلق والاكتئاب

حذرت دراسة جديدة من أن الغضب المتكرر أو الضرب أو الهز أو الصراخ على طفلك يمكن أن يؤثر على هياكل الدماغ في مرحلة المراهقة.

وجد الباحثون أن الأطفال الذين تربوا في كنف “أبوة وأمومة قاسية” طوروا قشرة فص جبهي ولوزة دماغية صغيرة الحجم، وهما هيكلان للدماغ يلعبان دوراً رئيسياً في التنظيم العاطفي وظهور القلق والاكتئاب.

ومما يثير القلق أن ممارسات الأبوة والأمومة القاسية هذه شائعة ، وتعتبر عموماً مقبولة اجتماعياً في جميع أنحاء العالم، وفقاً للفريق.

ويأمل الباحثون أن تشجع النتائج الآباء على تنفيذ تدابير أقل قسوة عند التفاعل مع أطفالهم.

في الدراسة ، يهدف باحثون من جامعة مونتريال وجامعة ستانفورد إلى النظر في آثار الأبوة والأمومة القاسية على أدمغة الأطفال.

وقالت الدكتورة سابرينا سوفرين ، التي قادت الدراسة: “إن الآثار تتجاوز التغيرات في الدماغ.

“أعتقد أن المهم هو أن يفهم الآباء والمجتمع أن الاستخدام المتكرر لممارسات الأبوة القاسية يمكن أن يضر بنمو الطفل.

“نحن نتحدث عن تطورهم الاجتماعي والعاطفي ، وكذلك نمو دماغهم.”

استخدم الفريق بيانات من الأطفال الذين تم رصدهم في مستشفى CHU Sainte-Justine منذ ولادتهم هناك في أوائل 2000s.

تم تقييم ممارسات الأبوة والأمومة ومستويات قلق الأطفال ومسح الدماغ سنوياً بينما كان الأطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وتسعة سنوات.

ومما يثير القلق أن النتائج كشفت أن الأطفال الذين كانوا عرضة لمستويات أعلى من الأبوة والأمومة القاسية طوروا قشرة فص جبهي ولوزة دماغية صغيرة الحجم، وهما هيكلان دماغيان معروفان بلعبهما دوراً رئيسياً في التنظيم العاطفي ، وظهور القلق والاكتئاب.

وأوضحت الدكتورة سوفرين: “هذه النتائج مهمة وجديدة على حد سواء.

“إنها المرة الأولى التي ترتبط فيها ممارسات الأبوة والأمومة القاسية التي تعتبر نوعاً من سوء المعاملة الخطيرة بانخفاض حجم بنية الدماغ ، على غرار ما نراه لدى ضحايا أعمال الإساءة الخطيرة.”

ويأمل الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها سوف تشجع الآباء على تنفيذ استراتيجيات الأبوة والأمومة أقل شدة من الآن فصاعداً.

في المملكة المتحدة ، من غير القانوني أن يصفع أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية طفلهم ، إلا إذا كان الأمر يستدعي ذلك ليكون نوعاً من “العقوبة المعقولة”.

أوضحت Child Law Advice: “تعتمد ما إذا كانت” الصفعة ” ترقى إلى عقوبة معقولة ،على ظروف كل حالة ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل عمر الطفل وطبيعة الصفعة.

“هناك مبادئ توجيهية صارمة تغطي استخدام العقوبة المعقولة ولن يكون من الممكن الاعتماد على الدفاع إذا كنت تستخدم عقاباً جسدياً شديداً على طفلك الذي قد يؤدي إلى الإصابة أو الأذى الجسدي الفعلي أو الأذى الجسدي الخطير.”

ومع ذلك ، تشير الإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى أن الإساءة العاطفية في الأسر لا تزال سائدة للغاية في المملكة المتحدة.

وأوضح ONS: “قدّر مسح The crime Survey For England And Wales (CSEW) أن 1 من كل 11 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 74 عاماً عانوا من سوء المعاملة العاطفية قبل سن 16 عاماً (3.8 مليون شخص) ؛ وهذا يشمل الجناة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً أو أكثر.

“كان الاعتداء الأكثر شيوعاً من قبل والدي الطفل ؛ حوالي 5 من كل 10 تعرضوا لسوء المعاملة من قبل والدتهم ، حوالي 4 من كل 10 تعرضوا لسوء المعاملة من قبل والدهم.’