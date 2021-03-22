شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير بريطاني من خطورة هذه اللحوم على سلامة العقل .. تؤدي إلى الخرف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود صلة محتملة بين النظام الغذائي ومرض “الخرف”، قائلين إن تناول اللحوم المصنعة يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد فحص الباحثون القائمون على الدراسة، والمنتمون لجامعة ليدز البريطانية، البيانات الصحية والغذائية الخاصة بـ500 ألف شخص بين عامي 2006 و2010. وذلك من قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة. وشملت البيانات عدد المرات التي تناول فيها الأشخاص أنواعاً مختلفة من اللحوم.

ووجد الباحثون أن تناول اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم المقددة ولحوم الخنزير والبرقر، مرة واحدة يومياً، يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالخرف بنسبة قد تصل إلى 44 %.

علاوة على ذلك، فقد لفت فريق الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا 50 غراماً من اللحوم غير المصنعة يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 20 %.

وبشكل خاص، كان تأثير تناول اللحوم المصنعة أكثر شدة بين الأشخاص الأكبر سناً والأكثر حرماناً اقتصادياً، والأقل تعليماً، والأكثر عرضة للتدخين، والأقل نشاطاً.

كما أشارت الدراسة إلى أن عدد الرجال المصابين بالخرف كان أكبر من عدد النساء بشكل ملحوظ.

وقالت البروفسورة جانيت كيد، التي أشرفت على الدراسة: «أي شيء يمكننا القيام به لاستكشاف عوامل الخطر المحتملة المرتبطة بالخرف قد يساعدنا في تقليل معدلات هذه الحالة المنهكة». وأضافت: «هذا التحليل هو الخطوة الأولى نحو فهم ما إذا كان ما نأكله يمكن أن يزيد فرص إصابتنا بالمرض».

بالإضافة إلى ذلك، أكدت كيد أن النتائج تشير إلى أن مخاطر تناول اللحوم المصنعة واحدة سواء كان الشخص مهيأ وراثياً للإصابة بالخرف أم لا.

يذكر أن هناك شخصاً يصاب بالخرف كل ثلاث ثوانٍ في مختلف أنحاء العالم، حيث يعاني من المرض ما يقرب من 50 مليون مريض.