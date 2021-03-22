لقاح كورونا من أسترازينيكا في أمريكا.. اعتماد وشيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال باحث بفريق لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا إن التقدم للحصول على الاعتماد للوقاية من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، سيكون خلال أيام.

وأوضح الباحث أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التقدم بالطلب إلى منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، سيأتي على خلفية الإعلان اليوم عن نتائج التحليل المبدئية للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح أوكسفورد/أسترازينيكا التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي وبيرو على 32 ألف متطوع.

وكان حوالي 20% من المشاركين في التجارب السريرية التي تم الإعلان عنها اليوم، يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر ، وحوالي 60% يعانون من حالات صحية مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بفيروس كوفيد -19 الحاد ، مثل مرض السكري أو السمنة الشديدة أو أمراض القلب، وهو ما يعطي رسالة طمأنه لبعض الدول التي كانت قد نصحت بعدم إعطاء اللقاح لكبار السن بسبب نقص المعطيات بين المشاركين المسنين في التجارب السابقة.

وقالت آن فولسي، أستاذة الطب في كلية الطب بجامعة روتشستر في تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين: "من المثير أن نرى للمرة الأولى نتائج فعالية للقاح لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا".

وأضافت "هذه النتائج تثبت صحة اللقاح كخيار تطعيم إضافي تشتد الحاجة إليه ، مما يوفر الثقة في أن البالغين من جميع الأعمار يمكنهم الاستفادة من الحماية ضد الفيروس".

وكانت بعض الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي قد استأنفت التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بعد أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس إن اللقاح "آمن وفعال" ولم يكن مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

وأضاف أن النتائج التي تم الإعلان عنها، الاثنين، أثبتت أن اللقاح آمن وفعال للغاية بنسبة تزيد عن 79٪ في منع الإصابات بالعدوى وأعراض (كوفيد -19) الخفيفة بشكل عام، كما أنه فعال بنسبة 100٪ ضد المرض المصحوب بأعراض شديدة أو حرجة تستدعي دخول المستشفى، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بسلامة و أمان اللقاح أو أي أعراض جانبية شديدة.