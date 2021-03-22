كورونا في بريطانيا.. أقل وفيات يومية منذ 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا، الاثنين، أقل حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ نحو ستة أشهر.

وأظهرت بيانات رسمية أن عدد وفيات كوفيد-19 في المملكة المتحدة هبط إلى 17 حالة فقط، الاثنين.



وبلغت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة 5342 حالة خلال 24 ساعة.

وبينما تراجع عدد الوفيات بشدة خلال الأسابيع الماضية، فقد استقر عدد الإصابات اليومية الجديدة عند ما يتراوح بين 5000 و6000 هذا الشهر.

وسجلت بريطانيا خامس أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا في العالم عند 126172. غير أن البداية السريعة لحملة التطعيم ساعدتها في التعافي من موجة ثانية من الجائحة.

وأظهرت البيانات أن عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من كوفيد-19 ارتفع إلى 28 مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن نصف عدد السكان. وبلغ عدد من حصلوا على جرعتي اللقاح 2.3 مليون شخص.