إثيوبيا تحبط تهريب أسلحة تركية عبر السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية، الإثنين، إحباط عملية تهريب أسلحة تركية الصنع، بإقليم أمهرة شمال البلاد، عبر السودان.

وقالت شرطة مدينة جوندر بإقليم أمهرة شمال إثيوبيا، إنها تمكنت من ضبط 599 مسدسا تركي الصنع



وقال مسؤول الشرطة بالمدينة ، أيلنج تاكلو، إن شرطة مدينة جوندر نجحت في ضبط 599 مسدسا (تركي الصنع) بناء على معلومات تلقتها من جهاز المخابرات الوطني.

وأوضح المسؤول أن الأسلحة التي تم ضبطها كانت محملة بسيارة شحن من نوع "إيسوزو" وكانت في طريقها من السودان عبر منطقة أبرها جرا إلى مدينة جوندر، وتحديدا في نقطة تفتيش ولقا.



وتبعد مدينة جوندر عن العاصمة أديس أبابا أكثر من 700 كليو متر.







وفي أغسطس/ آب الماضي قال جيلان عبدي، مسؤول العلاقات العامة في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية ، في تصريح لـ"الخليج 365" إن الأسلحة التركية المهربة تهدد أمن واستقرار إثيوبيا.

وجددت الشرطة الإثيوبية مخاوفها من استمرار عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى داخل إثيوبيا، معتبرة أنها تهدد أمن واستقرار البلاد، بحسب مسؤول إثيوبي رفيع.

وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي وقتها عقب ضبط الشرطة الفيدرالية الإثيوبية لأسلحة تركية الصنع داخل العاصمة أديس أبابا بمنطقة كولفي.

وحينها أعلنت الشرطة الإثيوبية ضبط 102 قطعة مسدسات تركية الصنع، و13 قطعة كلاشينكوف إلى جانب 399 رصاصات، مشيرا إلى أن الأسلحة تركية الصنع تم تهريبها عبر الحدود الإثيوبية مع السودان بإقليم أمهرا شمال البلاد .

