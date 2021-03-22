بلينكن خلال اتصال بالدبيبة: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن والدبيبة شددا على الحاجة لانتخابات حرة ونزيهة، وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي.



وأكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/ 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، تم تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومنحها الثقة في 10 مارس/آذار الجاري، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث.

ويأتي ذلك وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية، التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أكد في 12 مارس/آذار الجاري، أن الليبيين يستحقون هذه الفرصة لاختيار قادتهم من خلال عملية ديمقراطية واستعادة سيادتهم بعيدا عن التدخل الأجنبي وأعمال العنف، وتوفير مستقبل أكثر إشراقا بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية.

وأكد المسؤول الأمريكي في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كافة الملتزمين بالانتخابات وسنعمل على تعزيز المساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون، دعما لوساطة الأمم المتحدة وبالتعاون مع شركائنا الدوليين.

وأشار إلى أن منطق التصعيد العسكري الفارغ فشل، وعلى الدول الأجنبية التي ترسل المرتزقة والأسلحة التي تضر بالليبيين الأبرياء البدء بالانسحاب منذ وقت طويل واحترام الدعوات الليبية المتكررة للانتقال السياسي السلمي.