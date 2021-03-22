شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمياه .. 6 فوائد صحية لشرب الماء الدافئ منها علاج الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمم المتحدة في 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه لزيادة الوعي بأهمية المياه العذبة، حيث يحتاج كل إنسان إلى شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا لترطيب الجسم، على الرغم من أن معظم الناس يفضلون استهلاك المياه العادية، فقد أظهر الباحثون الفوائد الصحية لشرب الماء الدافئ، حسب نشر في موقع boldsky.

يساعد على الهضم

شرب الماء الدافئ يساعد على تهدئة وتنشيط الجهاز الهضمي، عندما يمر الماء الدافئ عبر معدتك وأمعائك، تصبح أعضاء الجهاز الهضمي رطبة بشكل أفضل وتكون قادرة على التخلص من الفضلات بسرعة، كما يحافظ على الهضم.



الماء الدافئ

يعالج الإمساك

مشكلة شائعة في المعدة تتطور بسبب ندرة المياه في الجسم، ويحدث الإمساك عندما تقلل رواسب البراز في الأمعاء من حركة الأمعاء، فى هذه الحالة اشرب كوبًا من الماء الساخن على معدة فارغة في الصباح لتحسين حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.



الإمساك

يخفف احتقان الأنف

قد يخفف بخار الماء الساخن من صداع الجيوب الأنفية، ويؤدي استنشاق هذا البخار بعمق إلى إرخاء الجيوب الأنفية المسدودة.

يهدئ الجهاز العصبي

شرب الماء الساخن يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز العصبي المركزي وترطيب الجسم.



يهدئ الجهاز العصبي

إنقاص الوزن

شرب الماء الساخن يساعد على تكسير رواسب الدهون في الجسم، ويساعد في إنقاص الوزن، حيث إن شرب الماء الساخن، يخفض جسمك درجة حرارتك الداخلية، مما يحسن عملية التمثيل الغذائي.



إنقاص الوزن

يحسن الدورة الدموية

يساعد الماء الدافئ على تكسير رواسب الدهون والترسبات المتراكمة في الجهاز العصبي، وهذا بدوره يحسن الدورة الدموية في نظامك كما أن الماء الدافئ يساعد على تحسين الدورة الدموية.