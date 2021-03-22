انهيار الليرة وزيادة الأسعار.. الأزمة الاقتصادية تخنق الأتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل أسعار المواد الغذائية في تركيا الصعود، وسط تفاقم أزمة انهيار العملة المحلية، ما يضاعف الأزمات المعيشية للأتراك.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز اليوم الإثنين إن إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي ستؤثر سلبا على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتجدد الضغوط على سعر الصرف، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأضافت موديز أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.



وارتفعت أسعار المواد الغذائية بتركيا بنسبة 9.2 % خلال الربع الأول من 2021، وبنسبة 29.2% في مارس/آذار الجاري على أساس سنوي.



وقال اتحاد الأعمال العامة التركي، الإثنين، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية، المعارضة، أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 3.6 % في يناير/كانون ثانٍ الماضي على أساس شهري، و2.8% في فبراير مقارنة مع يناير، وبنسبة 2.5 % في مارس/آذار مقارنة مع فبراير.

وكانت الزيادات في أسعار اللحوم والأسماك والزيوت والخضروات والأغذية المصنعة عاملاً حاسماً في زيادة المواد الغذائية التي شهدها شهر مارس على أساس شهري.

كما شهد شهر مارس ارتفاعًا كبيرًا في أسعار زيوت الطعام مقارنة بالأشهر الأخيرة من العام الماضي، وبناء على ذلك ارتفع سعر زيت الزيتون بنسبة 7.2% مقارنة مع فبراير.



كما زادت أسعار الألبان والبيض بنسبة 18.1%، وارتفعت أسعار الزيت بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها، فيما بلغ متوسط زيادة أسعار الفاكهة 4.4%، و 12.5% في أسعار الخضار.



وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مارس بنسبة 29.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، وفق البيان نفسه.



سياسات خاطئة



وتدلل هذه الأرقام على ان المواطن التركي يدفع ثمن السياسات المالية الخاطئة والمرتبكة لحكومة أردوغان و التي تعمق أزمات المعيشة.

وتراجعت الليرة التركية بنحو 15% مقابل الدولار الإثنين في سوق الصرف الأجنبي.



وسجلت الليرة التركية 7.9600 مقابل الدولار، منخفضة حوالي عشرة بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة. ونزلت في وقت سابق 14.9 بالمئة إلى 8.4850 مقابل الدولار قرب مستوى منخفض قياسي عند 8.5800.

وأثار قرار عزل محافظ البنك المركزي مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وقوض مصداقية البنك.