شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحة البريطانية: تورم الرقبة أحد أعراض سرطان البلعوم الأنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من العديد من العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بسرطان البلعوم، والتي قد تكون غير شائعة للكثيرين، حيث تبين أن ظهور تورم غير مؤلم أو تورم في أعلى الرقبة، من أكثر المؤشرات على الإصابة بأورام بالبلعوم الأنفى.



تورم الرقبة احد اعراض الاصابة بسرطان البلعوم الانفى

وأكد تقرير، هيئة الصحة البريطانية، أنه يتم تشخيص حوالي 250 شخصًا بسرطان البلعوم الأنفي كل عام بالمملكة المتحدة، حيث يبلغ متوسط ​​عمر المصاب 50 عامًا، ومع ذلك قد يكون من الصعب تحديد الحالة في البداية.

ومن أولى أعراض المرض تورم غير مؤلم أو تورم في أعلى الرقبة، كما يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى تغيرًا في السمع عادةً في أذن واحدة، أو الصداع، أو انسداد أو انسداد الأنف، أو وجع الأذن.

كما تتضمن الأعراض المزيد من الإشارات المزعجة مثل تسرب السوائل من الأذن المعروف أيضًا باسم الأذن اللاصقة ونزيف الأنف.

وأكد التقرير، أن طنين الأذن أيضا من الأعراض التي تشمل سماع صوت طنين غير موجود بالفعل، كما حذرت هيئة الصحة الوطنية أن العديد من المصابين بسرطان البلعوم لا تظهر عليهم أي أعراض حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة.

وذكر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة المزيد من الأعراض المحتملة لسرطان البلعوم الأنفي:

1.رؤية مزدوجة

2.خدر في الجزء السفلي من وجهك

3.صعوبة في البلع

4.صوت أجش

5.فقدان الوزن