فائدة غير متوقعة للاسبرين فى علاج كورونا

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بيروت - نادين محمد - للأسبرين دور في الوقاية من مرض فيروس كورونا كوفيد-19 وعلاجه لدى بعض المرضى، أما عن تأثيره على مرض كوفيد فهل يخفض الأسبرين خطر الوفاة بـكورونا للنصف؟
أكد د. مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة؛ أن مرض كوفيد- 19 قد يزيد من احتمال تكوين الجلطات.
لفت أن معدلات حدوث الجلطات الدموية لدى مرضى كورونا، أكثر ارتفاعاً، عن نظيرتها التي تحدث عادة بسبب الإصابة بمتلازمة "عاصفة السيتوكين".
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أضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه ربما تسبب الجلطات سكتات دماغية أو نوبات قلبية بسبب سد الجلطات الصغيرة الأوعية الدموية الدقيقة في عضلة القلب، و قد تضر الجلطات الدموية الرئتين والساقين والكبد والكليتين.
ما مدى أهمية تناول الأسبرين للوقاية من «كورونا»؟
الأسبرين يساهم في خفض معدلات الوفاة جراء كورونا. تبين أن استخدام الأسبرين قد ساهم في تقليل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 44 % وخفض حاجتهم للدخول إلى وحدة العناية المركزة بنسبة 43%، وقلل من خطر الوفاة جراء الفيروس بنسبة 47%.
كما أن الأسبرين يمنع أيضا تكون تجلطات الدم، ولهذا السبب يُنصح الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية بتناول قرص أسبرين كل يوم.