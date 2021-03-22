فائدة غير متوقعة للاسبرين فى علاج كورونا

بيروت - نادين محمد - للأسبرين دور في الوقاية من مرض فيروس كورونا كوفيد-19 وعلاجه لدى بعض المرضى، أما عن تأثيره على مرض كوفيد فهل يخفض الأسبرين خطر الوفاة بـكورونا للنصف؟

أكد د. مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة؛ أن مرض كوفيد- 19 قد يزيد من احتمال تكوين الجلطات.

لفت أن معدلات حدوث الجلطات الدموية لدى مرضى كورونا، أكثر ارتفاعاً، عن نظيرتها التي تحدث عادة بسبب الإصابة بمتلازمة "عاصفة السيتوكين".

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أضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه ربما تسبب الجلطات سكتات دماغية أو نوبات قلبية بسبب سد الجلطات الصغيرة الأوعية الدموية الدقيقة في عضلة القلب، و قد تضر الجلطات الدموية الرئتين والساقين والكبد والكليتين.

ما مدى أهمية تناول الأسبرين للوقاية من «كورونا»؟

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الأسبرين يساهم في خفض معدلات الوفاة جراء كورونا. تبين أن استخدام الأسبرين قد ساهم في تقليل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 44 % وخفض حاجتهم للدخول إلى وحدة العناية المركزة بنسبة 43%، وقلل من خطر الوفاة جراء الفيروس بنسبة 47%.

كما أن الأسبرين يمنع أيضا تكون تجلطات الدم، ولهذا السبب يُنصح الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية بتناول قرص أسبرين كل يوم.

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