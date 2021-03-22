شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب ألا تفعلها بعد ممارسة رياضة الجري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

لا شك أن الاحساس بتدفق الأدرينالين والطاقة التي نشعر بها بعد الانتهاء من ممارسة نشاط الجري اليومي لا يضاهى،ويجعلنا نشعر بأننا استفدنا بشكل مثالي من يومنا.

ومع ذلك يحذر خبراء اللياقة البدنية من أن القيام ببعض العادات الشائعة بعد ممارسة تمارين الجري يمكن أن يخرب جهود التمرين.

إليك5 عادات شائعة يجب عليك تجنبهالتحقيق أقصى استفادة من تمارين الجري ، وفقاً لموقع «timesofindia».

1-بعد التمرين تستنفد طاقتنا ويؤدي التعرق إلى فقدان السوائل. يمكن أن يساعد تناول وجبة مغذية وشرب الماء في إعادة بناء العضلات التي تحطمت أثناء الجري وإعادة التزود بالطاقة.

يفضل تناول الطعام في غضون 20 إلى 30 دقيقة بعد الجلسة. تجنب تناول الكثير من الطعام لأنه قد يؤدي أيضًا إلى تخريب جهودك.

2-الجري عمل مرهق يرفع من معدل ضربات قلبك ويتركك تلهث بحثًا عن الهواء. الراحة بعد الجري الطويل مهمة لإعادة معدل ضربات القلب والتنفس إلى طبيعته. لكن هذا يجب أن يتم بشكل صحيح.

الاستلقاء بعد جلسة الجري سوف يبطل كل ما تبذله من جهود. بدلاً من مجرد الجلوس ، ركز على القيام بالأنشطة الخفيفة. يؤدي القيام ببعض الأنشطة إلى الحفاظ على حركة الدم في جسمك ، مما يساعد على التعافي بشكل أسرع.

3-من الطبيعي أن تشعر بقليل من الخمول بعد جلسة الجري ، لكن البقاء في نفس الملابس المتعرقة قد لا يكون فكرة جيدة. يحتوي العرق الذي يغطي ملابسك بعد التمرين على بكتيريا يمكن أن تتكاثر وتسبب لك مشاكل في الجلد.

بمجرد وصولك إلى المنزل ، قم برمي ملابس التمرين في كيس الغسيل. حتى لو لم تتعرق كثيرًا ، فإن الملابس المبللة مثالية لنمو البكتيريا. حتى لو لم تستحم على الفور ، قم بتغيير ملابسك.

4-قد يكون لديك العديد من المهام للقيام بها في يوم واحد ، ولكن إذا كانت تتضمن بعض العمل المجهد ، فاحتفظ به جانباً لبعض الوقت. قد يؤدي الانخراط في أعمال شاقة تتطلب الكثير من الطاقة إلى جعلك أكثر إرهاقًا.

بعد جلسة الجري ، ستكون عضلاتك متعبة وتحتاج إلى بعض الوقت للراحة. يمكن أن يؤدي القيام بالأعمال المنزلية الشاقة إلى إجهاد عضلاتك وتجعلك تشعر بمزيد من الإرهاق.

5-قد لا يكون الاستحمام بالماء الساخن بعد تمرين جري مكثف فكرة جيدة أيضًا. قد يبدو هذا كخيار مثالي للاسترخاء وإرخاء عضلاتك المؤلمة ، لكنه لن يساعدك كثيرًا.

يمكن أن يساعد العلاج الساخن فقط على الاسترخاء بعد أن يتوقف جسمك عن الألم. أفضل ما يمكنك فعله هو استخدام مزيج من المعالجات بالثلج والمعالجات الحرارية. أولاً ، استخدم كيس ثلج لتقليل الألم والتورم ، واسترح لبعض الوقت ، ثم ادخل حمامًا ساخنًا إذا أردت.