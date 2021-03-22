31 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 31 حالة وفاة، و2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، الإثنين، إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة بالضفة الغربية و6 حالات وفاة في قطاع غزة.



وأضافت أنه تم تسجيل 1980 إصابة في الضفة الغربية، و358 في قطاع غزة، مشيرة إلى تسجيل 1378 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و156 في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم تطعيم 6866 في الضفة الغربية و12267 في قطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 251 ألفا و668 إصابة، تعافى منهم 224 ألفا و669 فيما تم تسجيل 2677 حالة وفاة.

وكانت الحكومة الفلسطينية زادت في الأيام الأخيرة من القيود على الحركة والتجمعات في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.