شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي: الإرهاب الإلكتروني وكوريا الشمالية وإيران التهديد الأكبر لـ أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استطلاع جديد للرأي قال أغلبية الأمريكيين إن الإرهاب السيبراني أو الالكتروني – استخدام التقنيات الرقمية لإخافة وإخضاع الآخرين أو القيام بمهاجمة نظم المعلومات على خلفية دوافع معينة- يشكل التهديد الأكبر للولايات المتحدة، متجاوزًا تطوير الأسلحة النووية والإرهاب الدولي.

ووفقًا لاستطلاع مؤسسة جالوب الذي أجري في الفترة من 3 إلى 18 فبراير، وشمل 1021 من البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وكانت نتائجه بهامش خطأ 4 نقاط مئوية. قال 82٪ من المشاركين في الاستطلاع إن الإرهاب الإلكتروني يمثل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة على مدي العقد المقبل.

وحصل تطوير الأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية وإيران بنسبة 77% و75% على التوالي. وجاء في الاستطلاع أن الإرهاب الدولي وانتشار الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم من بين أكبر خمس تهديدات محتملة.

كما يُنظر من قبل المشاركين في الاستطلاع إلى أربعة أمور أخرى على أنها تهديدات خطيرة من قبل الأغلبية في الولايات المتحدة: الإرهاب الدولي 72٪، وانتشار الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم 72٪، والقوة الاقتصادية للصين 63٪، والاحتباس الحراري أو تغير المناخ 58٪.

وأشارت جالوب إلى أنه لم يتم العثور على أي انقسام حزبي في نتائج الإرهاب الإلكتروني وتطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والإرهاب الدولي. بينما كان الجمهوريون أكثر ميلًا من الديمقراطيين إلى النظر إلى تطوير إيران للأسلحة النووية على أنه تهديد، بينما كان الديمقراطيون أكثر ميلًا إلى سرد الانتشار العالمي للأمراض المعدية.

وكتبت مؤسسة جالوب: «أثرت أحداث العامين الماضيين على تصورات الأمريكيين فيما يتعلق بنوع التهديد الذي يشكله عدد من القضايا والمواقف على المصالح الحيوية للولايات المتحدة».

وأضافت: «لقد أبقت الاختراقات الأخيرة من قبل روسيا والصين الإرهاب السيبراني على رأس قائمة 11 تهديدًا محتملاً، واستمرت التوترات مع كوريا الشمالية وإيران بشأن تطلعاتهما في الحصول على أسلحة نووية، مما جعلها من بين أهم التهديدات المتصورة».