ما هي طريقة " شيلتز" لاختيار نوع المولود قبل الحمل؟

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 04:40 مساءً - لا تستطيع أي أمرأة تخطط للحمل أن تنكر أنها تتمنى تحديد نوع الجنين القادم سواء كان مولودها الأول، أو أن لديها أطفالاَ غيره، وربما تريد تحديد عدد أفراد عائلتها بناء على ذلك، وقد التقت " الخليج 365" بناء على هذه الرغبة التي لا تخفى بالدكتور أحمد موسى، اختصاصي النساء والولادة لكي يشرح لنا عن طريقة " شيلتز" لتحديد جنس المولود كالآتي.
ما هي طريقة شيلتز؟
- تعتمد هذه الطريقة على استخدام محفزات للنطف التي تحمل الكروموسوم الذكري قبل العلاقة الحميمة.
- كما أنها تعتمد على دقة الاستخدام.
- وتكون مناسبة للنساء اللواتي يتمتع رجالهن بالخصوبة العالية
اختيار نوع الجنين
- تعيش النطف وتنتعش في الوسط القاعدي في حال كانت حاملة للكروموسوم الذكري X.
- من المعروف أن االنطفة التي تحمل كروموسوم y تكون حاملة لرأس على شكل مستدير.
- والنطف التي تحمل الكروموسوم x تكون حاملة لرأس بيضاوي وتكون كبيرة الحجم عن تلك المستديرة.
- وبالتالي فقد اكتشف العلماء أن النطف تعيش في بيئة معينة من حيث الحمضية والقاعدية.
- وقد توصل العالم روفريك شيتلز أن البيئة المفضلة لإنجاب الذكر هي البيئة القاعدية، ولذلك يمكن للمرأة القيام بغسول خاص
- في حين أن البيئة المفضلة لانجاب الإناث هي البيئة الحامضية، ولذلك يمكن للمرأة القيام بغسول خاص وإن كانت طريقة الحقن المجهري هي الأفضل في تحديد نوع الجنين في الوقت الحالي.
كيف يمكن توفير الغسول القاعدي والحامضي في البيت؟
- الغسول القاعدي اللازم لانجاب الذكور يحتوي على صودا الخبز والماء" بيكربونات الصوديوم".
- كما أن الغسول الحامضي لانجاب الإناث يمكن الحصول عليه في الصيدليات، ويحتوي على اللاكتيك أسيد".
- حققت هذه الطريقة نسبة نجاح تصل إلى 80% لدى النساء اللواتي اتبعنها.
- ويمكن رفع النسبة إلى 90% في حال تحديد نوع الغذاء المتبع.
- ويجب أن تتذكر كل سيدة أن الزوج هو المسئول عن تحديد نوع الجنين وليس هي، ويجب أن لا تشعر بالقلق حول نوع جنينها القادم.