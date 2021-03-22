شكرا لقرائتكم خبر عن ٦٠ جامعة تشارك في البطولة العربية الافريقية للبرمجيات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، في فاعليات مسابقة البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات التي أقيمت بالأقصر، وذلك بحضور اللواء دكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الاقصر.
وتضم البطولة 12 دولة عربية وإفريقية بمجموعة 150 فريقا يمثلون 60 جامعة، ومن ابرز الدول المشاركه مصر والكويت والأردن وسوريا وتونس ولبنان وغيرها من البلاد الافريقية والعربية.
ومن المقرر أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات، والتي تستضيفها هذا العام العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، يمثلون 2300 جامعة من مختلف أنحاء العالم.
وخلال البطولة تم تقسيم الطلبة إلى ثلاثة فرق «الأحمر والأزرق والأصفر»، وفى بداية البطولة قام الضيوف بتفقد الطلبة وسط حزمة من الإجراءت والتدابير الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.
شارك في حضور الفاعليات كلا من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور أسامة اسماعيل مستشار الأكاديمية، والدكتور طارق بركات مستشار الأكاديمية بفرع الأكاديمية بسوريا، وطارق فهيم مدير شركةendure، واحمد مكى عضو منتدب شركة بيينا، ودكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بجنوب الوادي.
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