هل البامية جيدة لمرضى السكري؟

بيروت - نادين محمد - مرض السكري هو مرض مزمن وسريع النمو، وهو معروف أيضاً بالعديد من المضاعفات الدائمة على أجهزة الجسم المختلفة.

يلعب النظام الغذائي دوراً حيوياً في الحفاظ على مستويات الجلوكوز وإبعاد جميع المضاعفات المرتبطة بمرضى السكر.

تعتبر البامية من أفضل الأطعمة التي لها تأثير مضاد لمرض السكر ونقص السكر في الدم، والتي قد تساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الجسم.

ومن المعروف أيضاً أن هذا الخضار يمتلك خصائص مضادة لدهون الدم لمنع امتصاص الكوليسترول وبالتالي تقليل الدهون في الدم.

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العلاقة بين البامية ومرض السكري

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أما عن فائدة البامية لمرضى السكرى فتحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل السكريات والبوليفينول والفلافونويد والتريتربين والستيرول، بالإضافة إلى الألياف الغذائية و تساهم هذه المركبات في تأثيرات نقص السكر في الدم، وبالتالي خفض مستويات الدهون وإدارة مرض السكري.

قد تساعد البامية أيضاً في تحسين وظائف خلايا البنكرياس

كيف يمكن أن تساعد البامية في إدارة مرض السكري؟

1. انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

ينصح الخبراء بتضمين الأطعمة المنخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم في نظام غذائي خاص بمرض السكري.

تحتوي البامية على مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 20، مما يعني أن تناول البامية يميل إلى رفع مستويات الجلوكوز ببطء شديد؛ لأنها تستغرق وقتاً أطول لتتحلل في الأمعاء.

يمكن لمرضى السكر بسهولة تناول وجبات خفيفة من وصفات البامية لملء معدتهم والتحكم أيضاً في مستويات السكر في الدم.

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2. تحارب أمراض الكلى

مرض السكري هو عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى. يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة إلى إتلاف أعصاب الكلى والتسبب في حدوث مضاعفات. تساعد البامية في الحفاظ على مستويات الجلوكوز ومنع أي ضرر للكلى.

3. ألياف قابلة للذوبان

البامية، غنية بالألياف قابلة للذوبان، تبطئ عملية الهضم وتقلل من تأثير الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم. كما أنها تساعد على إبقاء الشخص ممتلئاً لفترة أطول.

كيف تستخدم البامية للسيطرة على مرض السكري؟

خذ ثمرتين من البامية و قطع كلا الطرفين و سيبدأ خروج سائل أبيض لزج من البامية.

أسقط البامية في كوب من الماء قبل النوم ليلاً.

قم بتغطية الزجاج وفي الصباح أخرج البامية من الماء واشربها.

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ملحوظة: يمكن أن يساعد تكرار الخطوات على أساس يومي في التحكم في نسبة السكر في الدم إلى أقصى حد.

عامل مهم آخر هو أن البامية النيئة تساعد في علاج مرض السكري بشكل أسرع من المطبوخة .