طرق خسارة الوزن ونحت الجسم قبل الزفاف

بيروت - نادين محمد - يُعتبر الزواج حدثًا مهمًا في حياة المرأة، بالتالي يحتاج للكثير من التحضيرات والترتيبات المسبقة والحفاظ على اللياقة البدنيّة والحصول على جسم الرشيق، التي تتعلق بظهور العروس كملكة جذّابة، تسرق الأنظار، وتخطف الأضواء، وتُبهر زوجها وباقي الحضور في ليلة الزفاف المُنتظرة، لذلك لا بد من مراعاة بعض الأمور والترتيبات الخاصة التي تحتاجها العروس لنحت الجسم.

في ما يأتي، تُطلعك "الجميلة"، على كيفية تخسيس الوزن قبل الزفاف بـ 5 شروط ومعايير.

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اتباع نظام غذائي صحي

يساعد النظام الغائي المتوازن في الحفاظ على صحة العروس، ويُعزز من نضارة بشرتها وإشراقها، ويمنحها الطاقة اللازمة للتحضير والقيام بأنشطتها بشكل أفضل، ويُمكنها استشارة أخصائي التغذية؛ لعمل برنامج غذائي صحيّ ومتوازن لها.

ممارسة الرياضة

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ترغب أحياناً العروس بخسارة بعض الوزن، أو الحفاظ على وزنها ولياقتها البدنيّة؛ ليتناسب جسدها مع الفستان المميّز الذي اختارته، فتقوم ببعض التمارين الرياضيّة المختلفة والمفيدة، ويُمكن أن تلجأ لممارسة رياضات التأمل المختلفة مدة لا تقل عن 15 دقيقة يوميّاً؛ لمساعدتها على الاسترخاء، والحد ّمن الضغط والتوتر اللذان قد يُصيبانها مع اقتراب موعد الزفاف.

حصص صغيرة كلّ ساعتين

أفضل طريقة لخفض الوزن والحفاظ على الحالة الصحيّة للجسم وعلى نضارة الوجه هي بتناول حصص صحيّة صغيرة كلّ ساعتين تقريبًا، بذلك تكون عمليّات حرق الدهون في الجسم متواصلة على مدار اليوم، كما ويجب الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء بما لا يقل عن 8-10 أكواب.

الـديتوكس Detox

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مشروبات حرق الدهون التي تعرف بالـديتوكس Detox تعمل أيضًا على تنقية الجسم من السموم، وهو ما يساعد العروس على خسارة الوزن، الحفاظ على صحّة جسدها وأيضًا على صحّة ونضارة بشرتها.

التوقّف عن الطعام بعد السابعة

جميع الحصص التي تتناولينها بعد السابعة مساءً تتحوّل إلى دهون يختزنها الجسم، لذا يجب التوقّف عن تناول الطعام بعد هذا التوقيت، أو الاكتفاء بكوب من الزبادي الخالي الدسم عند الشعور بالجوع.

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