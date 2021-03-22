رجيم اللحم المسلوق لحرق دهون البطن

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم اللحم المسلوق من اسرع الطرق التي تساعد على حرق دهون البطن وعلى نحت الجسم واستعادة الرشاقة في مدة قصيرة. ومن اجل تسريع هذه العملية من المهم تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. وهكذا يمكن حرق دهون البطن بتطبيق برنامج رجيم اللحم المسلوق السريع والمضمون.

القواعد



من اجل خسارة 4 كيلوغرامات في 7 ايام وحرق دهون البطن باتباع برنامج رجيم اللحم المسلوق، من المهم الحرص على تطبيق بعض القواعد.

- من الافضل عدم شرب اي نوع من انواع العصير وان كان طبيعياً.

- يمكن تناول الجبنة البيضاء قليلة الدسم او استبدالها بالتونة او لحم الحبش من دون دهون.

- يمكن تناول السمك او الدجاج من دون دهون.

- من المهم شرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء يومياً.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، 4 شرحات من الجبنة المشوية مع القليل من زيت الزيتون، بيضتان مسلوقتان.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي او المسلوق من دون ملح، طبق سلطة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء. طبق صغير من التونة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم الثاني

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الفطور. بيضة مسلوقة، قطعتان صغيرتان من جبنة قليلة الدسم مع الاعشاب.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي او المسلوق من دون دهون، طبق سلطة مشكلة، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. قطعتان صغيرتان من جبنة قليلة الدسم، قطعتان صغيرتان من حلم الحبش من دون دهون.

اليوم الثالث

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الفطور. 4 شرحات من جبنة قليلة الدسم، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، طبق سلطة صغير.

العشاء. بيضة مسلوقة، بضع حبات زيتون، قطعتان من لحم الحبش من دون دهون.

اليوم الرابع





الفطور. قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم، بيضة مسلوقة من دون ملح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، نصف كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلى.

العشاء. قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون، 3 قطع صغيرة من جبنة قليلة الدسم.

اليوم الخامس

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الفطور. بيضة مسلوقة من دون ملح، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من صدر دجاج مشوي من دون دهون، طبق سلطة مع صلصة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. قطعة جبنة من دون دسم، كوب قهوة من دون سكر، ملعقتا طعام من الارز المطهو على البخار.

اليوم السادس

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الفطور. 3 قطع صغيرة من جبنة قليلة الدسم، بيضة مسلوقة من دون ملح، كوب من الشاي من دون سكر.

الغداء. طبق صغير من الجمبري المشوي من دون دسم، طبق سلطة صغير، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي منزوع الدسم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش من دون دسم، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى، طبق شوربة من دون دسم.

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اليوم السابع

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الفطور. بيضتان مسلوقتان، 3 قطع صغيرة من الجبنة منزوعة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من الخضار المطهوة على البخار او المشوية، طبق شوربة من دون دسم.

العشاء. 3 قطع صغيرة من جبنة قليلة الدسم، طبق سلطة كبير. وبعد انتهاء رجيم اللحم المسلوق ومن اجل خسارة الوزن وحرق دهون البطن من المهم الحفاظ على نظام حياتي وغذائي صحي.

