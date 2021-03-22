شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج المتعافون من «كورونا» لأخذ اللقاح؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعا طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي، إلى ضرورة أخذ لقاح كورونا خاصة الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال الصفي، في تغريدة على موقع “تويتر”: إنه بعد اتباع الفحوصات الطبية لما يقرب من 20 ألف مصاب بفيروس كورونا في بريطانيا، تبين أن جميع المصابين بالفيروس امتلكوا أجسام مضادة خلال الـ٣ أشهر الأولى.
وأوضح أن هذه الأجسام قد تحمي المتعافين من الفيروس من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، أما بعد ٦ أشهر كانت نسبة من لديه أجسام مضادة انخفضت إلي ٨٨٪.، ناصحاً بضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال أخذ اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحتاج المتعافون من «كورونا» لأخذ اللقاح؟.. طبيب يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.