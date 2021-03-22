الارتجاع عند الرضع.. الأعراض والأسباب والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الارتجاع عند الرضيع من الحالات التي تثير قلق الأم وخاصة مع تزايد حدته، وفيما يلي نستعرض معكم أعراض وأسباب وعلاج الارتجاع عند الرضع.

تلاحظ الكثير من الأمهات إصابة الأطفال الرضع بالارتجاع مما يسبب لها القلق على طفلها، ويرجع الارتجاع عادة إلى بعض الأسباب المختلفة التي تؤثر على معدة الرضيع.





أعراض الارتجاع عند الرضع:

وجود انسداد بالأنف.

الإصابة بمشكلات في البلع.

السعال المتكرر.

الصعوبة في التنفس.

الالتهاب في الحلق المتكرر.

الرائحة الحمضية بالفم.

البكاء كثيرا.

وجود اضطرابات في النوم.

عدم الرغبة في الرضاعة.

سرعة الانفعال.

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أسباب الارتجاع عند الرضع:

وضعية الرضاعة

قد يحدث الارتجاع المريئي نتيجة الرضاعة بطريقة خاطئة، حيث إنها تتسبب في ارتجاع حليب الأم من المعدة إلى المريء مرة أخرى، ولهذا من المهم الحرص على جعل الطفل في وضع مستقيم عند الرضاعة لمدة 20 دقيقة، حيث إن هذا يساعد على التقليل من ارتداد الحمض.

فتق بالحجاب الحاجز

يتسبب حدوث الفتق في الحجاب الحاجز في التسبب في ارتداد الأحماض وحدوث حرقة في المعدة، وهو يحدث للرضع لأسباب غير معروفة حتى الآن، أو بسبب عيب خلقي عند ولادة الطفل مما يتسبب في ارتجاع حمض المعدة إلى المريء.

خزل المعدة

عادة ما تقوم المعدة بتحريك الطعام إلى الأمعاء الدقيقة مما يساعد على الهضم، وعند حدوث تلف في أحد الأعصاب فإنه يؤثر على عمل عضلات المعدة بالشكل الصحيح وهو ما يسمى بـ"خزل المعدة" وهو من الاضطرابات التي تصيب المعدة مما يتسبب في استغراق وقت طويل لتفريغها.

الإفراط في الرضاعة

قد تؤدي رضاعة الطفل كثيرا في المرة الواحدة إلى ارتداد حمض المعدة، حيث إن كثرة إطعام الطفل أو رضاعته تزيد من الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلية، وهذا يؤدي إلى حدوث الارتجاع لدى الرضيع ولهذا من المهم حدوث التوازن في رضاعة الطفل حتى لا يصاب بالمشكلات الصحية.

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متى يتوقف الارتجاع عند الرضع؟

عادة ما يتوقف الارتجاع عند الرضع مع بداية وصول الرضيع إلى عمر 6 أشهر ومع تقديم بعض الأطعمة الصلبة لدى الطفل في نهاية عامه، وإن استمر الطفل في الارتجاع يجب عليك الحرص على عرضه على الطبيب المختص حتى يتم اكتشاف أسباب الارتجاع والعمل على علاجها سريعا.





علاج الارتجاع عند الرضع

تغيير نمط الحياة

حتى يتم التقليل من حالة الارتجاع لدى الرضع فمن المهم الحرص على اتباع بعض النصائح ومنها

عليك عند القيام برضاعة الطفل الحرص على رضاعته في وضع الجلوس بزاوية قائمة، وبعد الرضاعة يجب الإبقاء على الجلوس لمدة 20 دقيقة تقريبا، وهذا حتى تكون محتويات المعدة ثابتة لبعض الوقت وعدم ارتجاعها إلى المريء.

عليك بإرضاع الطفل بكميات قليلة على فترات متواترة، وهذا بدوره يساعد على التقليل من ارتجاع المعدة وأعراضه، كما يجب الحرص على التجشؤ للرضيع منعا لتجمع الهواء داخل المعدة.

إذا كان الطفل يعاني من الارتجاع كثيرا فعند النوم يجب أن يكون الطفل مستلقيا على ظهره منعا لحدوث الارتجاع أثناء النوم.

العلاج الدوائي

عند زيارة الطبيب يصف للرضيع بعض أنواع الأدوية التي تساعد على منع الحموضة والارتجاع بما يتناسب مع حالة الرضيع، وفي بعض الحالات النادرة قد يتم اللجوء إلى الجراحة من خلال تضييق العضلة العاصرة السفلية للمريء.