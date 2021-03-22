مخاطر الحمل في الشهر السادس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 مارس 2021 10:41 صباحاً - الشهر السادس من الحمل يتميز بأنه الشهر الذي يزداد فيه حجم البطن بشكل ملحوظ، وهذه الزيادة تؤدي لأن يكون هناك مشاكل وأعراض صحية مترتبة على هذه الزيادة ومنها مثلاً بروز السرة في البطن، ولذلك تقدم لك الدكتورة مى عبد العليم، إختصاصية النساء والولادة هذا العرض لأهم مشاكل الحمل في الشهر السادس كالآتي.

كبر حجم البطن

يبرز البطن بشكل واضح

يظهر حجم البطن كبيراً، ويبرز بشكل واضح مما يؤدي لألم في الظهر حيث يضغط الجنين على العمود الفقري، كما أن الرحم يتوسع إلى أعلى ، ويزيح الأمعاء ويضغط على الحجاب الحاجز والرئتين والكبد، ونتيجة لذلك ، قد تشعر الحامل بإحساس خفيف بالاختناق وضيق التنفس، وهذا يؤدي لشعورها بالضيق، وينتهي الأمر بالولادة.

بروز السرة

تعاني الحامل من بروز السرة

تظهر وتبرز السرة بشكل واضح ومن فوق الملابس في الشهر السادس، وتبقى السرة بارزة حتى نهاية الحمل، ولكن يخشى من حدوث فتق السرة بسبب وجود بعض الضعف الطبيعي في المنطقة وتبرز للخارج بصورة ملحوظة، وهذا يستدعي العلاج بعد الولادة حيث يتضح وجود الفتق السري والذي يزداد مع تكرر الحمل وإهمال علاجه.

كثرة التبول

تعاني الحامل في شهرها السادس من كثرة التبول بسبب ضغط البطن على المثانة، كما ان التغيرات الهرمونية في هذا الشهر تؤدي لهذه الظاهرة الزعجة حيث تضطر الحامل لدخول الحمام في الليل مثلاً، وكلما توسع الرحم اكثر سوف تضايقك هذه المشكلة أكثر، ويجب على الحامل لتخطي هذه المشكلة تقليل شرب السوائل المدرة للبول مثل الشاي والقهوة والشوكولاتة، وكما يمكن عدم شرب السوائل قبل النوم بكثرة لكي لا تنزعج أثناء نومها.

الحكة الجلدية

تزعجها الحكة الجلدية في البطن

تظهر الحكة الجلدية في الشهر السادس حيث تشعر الحامل برغبة بحك جلد بطنها، وقد تحك أجزاءَ أخرى من الجسم، وتترك الحكة آثارها على الجلد مما يزعج الحامل بشكل كبير، وقد أشارت الدراسات إلى أن الحكة الجلدية تحدث في حالة بين 150 حالة حمل، ولحتى الآن لا يعرف سببها الحقيقي، وعلى الحامل عدم استخدام أظافرها في الحك، ويمكن التربيت على الجلد لتقليل تهيجه فقط لكي لا يترك آثاراَ على جلدها يصعب التعافي منها، كما يمكن إستخدام معجون صودا الخبز محلي الصنع أو عجينة الريحان أو ماء الليمون لتهدئة المنطقة ضمن العلاجات المنزلية التي ينصح بها، ويمكن تطبيق كمادات الماء البارد على المنطقة، وهلام الصبار يقوم بنفس المفعول.

حركات الجنين

تزعجها ركلات الجنين

وقد تكون مزعجة بشكل لافت لأنه يتحرك كثيراً ويركل في بطن الأم وقد يشعر به من حولها، ولذلك على الأم أن تتحمل هذه الحالة، وتحدث بكثرة عند النساء النحيفات وحيث تكون حركاته مؤلمة في بعض الأحيان وخاصة بعد تناول الأم للطعام.