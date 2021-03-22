اليابان تتسلم الدفعة السادسة من لقاح فايزر

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

وصلت الدفعة السادسة من لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر، إلى اليابان اليوم الاثنين، حيث تواصل الحكومة إعطاء الجرعات للعاملين في مجال الرعاية الصحية في المرحلة الأولى من حملة التطعيم.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه تم تسليم شحنة زجاجات اللقاح التي توفر ما يصل إلى 654 ألفا و615 جرعة، حيث تحتوي كل زجاجة على ست جرعات، إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو قادمة من مصنع فايزر في بلجيكا.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة المركزية بتسليم الشحنة التي وصلت اليوم الاثنين، مع بعض الزجاجات الأخرى التي وصلت في الآونة الأخيرة إلى حكومات المقاطعات في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتوفير الجرعات الأولى والثانية لما يصل إلى 117 ألف شخص، و292 ألفا و500 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية على الترتيب.

يشار إلى أن اليابان في خضم تطعيم نحو 4.8 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية وتخطط لتوسيع نطاق إعطاء اللقاح لبقية السكان، بدءا من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، وهي مجموعة تضم نحو 36 مليون شخص، اعتبارا من 12 أبريل.

وسوف يتبع هذه المجموعة في عمليات التطعيم الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مثل مرض السكري والاضطرابات النفسية.

كان اللقاح الذي طورته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك، هو أول لقاح تمت الموافقة عليه للاستخدام في اليابان في فبراير.

وتعهد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بتأمين ما يكفي من لقاحات كورونا لسكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة خلال النصف الأول من عام 2021.