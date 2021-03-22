كورونا حول العالم.. وفيات قياسية بالهند وإنهاء الطوارئ في طوكيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترك وباء "كوفيد- 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 123 مليونا و869 ألفا و162 إصابة، الإثنين.



وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و727 ألفا و742 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 99 مليونا و795 ألفا و262 حالة.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

647 إصابة جديدة في مصر





سجلت وزارة الصحة المصرية، الأحد، 647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة مقابل 644 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 195418 من ضمنهم 149934 حالة تم شفاؤها، و 11598 حالة وفاة.

2133 إصابة جديدة في المكسيك





أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، تسجيل 2133 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و209 وفيات ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و195772 والوفيات 198036.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

الصين تسجل 7 إصابات جديدة





أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل البر الرئيسي 7 إصابات جديدة بكوفيد-19 في 21 مارس/آذار انخفاضا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

ولم يطرأ تغير على عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض وظلت ثماني حالات مثل اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90106 حالات ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

الهند تسجل أعلى عدد من الوفيات منذ أوائل يناير





سجلت الهند 212 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19، الإثنين، وهو أكبر عدد منذ أوائل يناير/كانون الثاني بينما قفزت الإصابات 46951 وهو أعلى عدد منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع إجمالي الوفيات الآن إلى 159967 والإصابات إلى 11.65 مليون إصابة في أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

اليابان تنهي حالة الطوارئ في طوكيو





أنهت اليابان، الإثنين، حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا التي كانت مفروضة على طوكيو والمحافظات المحيطة بها على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن عودة ظهور إصابات جديدة وزيادة حالات الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس.

ولا تزال طوكيو ومحافظات سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، التي كانت آخر المناطق المتبقية الخاضعة للقيود، تكافح من أجل السيطرة على الإصابات الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو، أن اليابان سجلت يوم الأحد 1119 حالة إصابة جديدة مؤكدة، بما في ذلك 256 في طوكيو، و20 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، مقارنة برقم قياسي بلغ 7851 حالة في 8 يناير/كانون الثاني.

وكانت قطارات الركاب في طوكيو لا تزال مزدحمة حتى في ظل هذا الإجراء، كما ازدحمت المتاجر الكبرى بالعملاء خلال عطلات نهاية الأسبوع على الرغم من أن الجميع تقريبا كانوا يرتدون كمامات في الأماكن العامة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المحافظات الأربع في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي وأضافت إليها 7 محافظات أخرى بعد 6 أيام.

وتم رفع حالة الطوارئ في توتشيجي، شمال طوكيو، في فبراير/شباط وست محافظات أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء في إحصاء هيئة الإذاعة اليابانية أن البلاد سجلت حتى الآن 457 ألفا و 577 إصابة مؤكدة و 8 آلاف و 849 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.