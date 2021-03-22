محمد الفلاح - صور.. سلك سماعة يتحول إلى عقد فاخر بـ1500 يورو

الإثنين 22 مارس 2021

أطلقت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة بوتيجا فينيتا Bottega Veneta مؤخراً عقداً استوحته من تصميمات تسعينيات القرن الماضي.



ويشبه هذا التصميم، سلك سماعة التليفون الكلاسيكي.

وتقدم "يوتيجا فينيتا" مجوهراتها الجديدة على موقعها الإلكتروني الرسمي للدار، كعقد حلزوني مصنوع من الفضة الإسترليني ومطلي بالمينا وله خطاف للإغلاق، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

عقد الدار الإيطالية متوفر باللون الأبيض والأخضر والأرجواني، بسعر 1500 يورو، وهو رقم أثار جدلاً كبيراً على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونظراً للجدل الذي أثير والتعليقات التي كتبها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها علق أحدهم: "تكلفته كبيرة للغاية"، فيما قال آخر: "إنها عملية احتيال"، اضطرت دار بوتيجا فينيتا التدخل للتعليق.

وقالت الدار: "الحقيقة هي أن القلادة من الفضة، وقد طُليت بالمينا بنفس معالجة الزجاج الفينيسي، تلك المستخدمة لتزيين ثريات المورانو، ولهذا السبب تحديداً سعره "مكلف".

يذكر أن هذا العقد لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة، هو ضمن مجموعة مكونة من أساور وأقراط على شكل كابلات الهواتف الأرضية وتباع بسعر يتراوح بين 350 يورو للخاتم و1500 يورو للعقد.