شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد النظام الغذائى المرن.. يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الأنظمة الغذائية التي ربما تكون سمعت عنها وهى مفيدة للصحة والنظام الغذائي المرن أحد هذه الأنظمة، هذا النظام شبه النباتي جيد فقط دون أي آثار جانبية مثل الحميات الغذائية الأخرى، كما يؤكد الدكتور فيدي تشاولا أخصائي التغذية بالهند بحسب موقع "only my health".

ما هو النظام الغذائي المرن؟

النظام الغذائي المرن هو نظام غذائي شبه نباتي يتضمن كميات صغيرة من المنتجات الحيوانية، وفقًا للبيانات ، ومن فوائده تحسين مؤشرات الصحة الأيضية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكرى.



النظام الغذائي المرن

الفوائد الصحية للنظام الغذائي المرن : تقليل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يقلل تناول المزيد من الأطعمة النباتية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعتمد النظام الغذائي المرن بشكل أساسي على مفاهيم معينة يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في أي وقت من الأوقات إذا تم ممارستها، وقد وجدت دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 1100 شخص أن أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة 18 أسبوعًا فقدوا كيلوجرامين مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا.



فقدان الوزن

مرض السكرى

يعد مرض السكري من أكثر الاضطرابات الصحية شيوعًا، حيث يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم لكن تطبيق النظام الغذائى المرن يساعد على تقليل فرص الإصابة بالمرض.

خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يقلل النظام الغذائي المرن الذي يتضمن الأطعمة النباتية من خطر الإصابة بالسرطان، قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والخضروات والفواكه والمكسرات في الوقاية من السرطان.