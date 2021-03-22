شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تمارين بيلاتيس مفيدة يمكنك القيام بها فى المنزل لتقوية القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمارين البيلاتيس رائعة لتقوية القلب، ولكن عند الحديث عن الذراعين فهو يعمل على تحمل العضلات مما يعني أن الحركات تتم واحدة تلو الأخرى، وبطريقة سلسة مما يعني أنها تعمل على كل تلك العضلات الصغيرة ومجموعات العضلات، وهذا بدوره يمنحك مظهرًا متجانسًا ومتناسقًا، التقرير التالي يرصد جميع التمارين بحسب موقع "only my health".

4 تمارين بيلاتيس مفيدة يمكنك القيام بها في المنزل لتقوية القلب تمرين الكتفين

قف في وضع مستقيم مع مباعدة أصابع قدميك بعرض الكتفين، وصفق بذراعيك بسرعة ذهابًا وإيابًا، والضغط للخلف مع التركيز على الدفع بعيدًا وخلف الجسم، ويستهدف هذا التمرين منطقة العضلة ثلاثية الرؤوس والذراعين.



تمرين الكتفين

تمرين إزالة الدهون

يسمى تمرين إزالة دهون حمالة الصدر حيث نقوم بتحريك الذراعين مع بعض، من الأفضل القيام بهذا التمرين باستخدام شريط مطاطي، لذلك، نفتح الذراعين ونحركهما، ويؤدي هذا حقًا إلى تحريك هذه المنطقة أو دعنا نقول فقط أنها تمارس تلك المنطق.

تمرين الضغط على الكتف

يمكن أداء هذا التمرين في وضع الوقوف أيضا، وسنصعد وننزل عشر مرات نحو السقف، والآن افتح ذراعيك ثم أغلق لأعلى ولأسفل، وإحداها مع ثني المرفقين وباتجاه السقف، والإصدار الثاني هو الحفاظ على الأكواع مستقيمة والصعود والنزول.



الضغط على الكتف

تمرين وسط الداخل والخارج

اثن مرفقيك واضغط عليهما على كتفك، مع الحفاظ على زاوية 90 درجة، افتح الذراعين، واثن الذراعين على الجانب ثم الأمامي وانتهي بدائرة الذراع.

كيف تعمل التمارين؟

تعمل هذه التمارين على جميع مجموعات عضلات الذراعين، وتساعد في تشكيل وتقوية والتخلص من دهون الذراعين بسهولة وفعالية، إذا كنت تحاول التركيز على دهون الذراع، فعليك تجربة تمارين البيلاتيس.