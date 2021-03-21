6 ملايين جرعة لقاح كورونا في أمريكا خلال يومين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تم إعطاء أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليومين متتاليين لأول مرة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار زخم حملة التطعيم.

وذكر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، الأحد، أن 3.04 ملايين جرعة تم حقنها خلال 24 ساعة غداة حقن 3.12 ملايين جرعة.



وكتب مدير بيانات "كوفيد-19" بالبيت الأبيض، سايروس شاهبار في تغريدة: "هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها 3 ملايين أو أكثر على مدى يومين متتاليين"، مضيفاً: "نحن نحرز تقدماً".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تم يومياً إعطاء ما معدله 2.49 مليون جرعة في البلاد التي سجلت 542 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وأوضح مركز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أن 24.5% من سكان الولايات المتحدة تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتم تحصين 13.3% منهم بالكامل.

وبلغت بينهم نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل 31.5% ممن تزيد اعمارهم عن 18 عاماً و69% لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

وتوجد 3 لقاحات مرخصة الآن في الولايات المتحدة، هي لقاح جونسون أند جونسون "يحتاج كل شخص جرعة واحدة فقط"، وفايزر/بيونتيك وموديرنا "جرعتان لكل منهما".

وطلبت الولايات المتحدة بالفعل دفعات كافية من اللقاح على أن تتسلمها بحلول نهاية مايو/أيار لتتمكن من تحصين جميع الراشدين في البلاد.