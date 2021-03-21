شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» و«البيئة» تراجعان اشتراطات الترخيص لإنشاء أبراج المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارتين استكمالًا لجهود تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتتواءم مع خطة الدولة نحو التحول الرقمى وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقالت «ياسمين» إن الهدف من توقيع البروتوكول هو مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للموافقة على الترخيص بإنشاء محطات وأبراج الهاتف المحمول، في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية بما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.

وأضافت أن مدة العمل بالبروتوكول 3 أعوام قابلة للتجديد، لافتة إلى الاستجابة السريعة لعملية التطوير، مع الوعى الكامل بأننا في مرحلة نسابق فيها الزمن، الأمر الذي يتطلب تبسيط تلك الإجراءات، ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام، مؤكدة بذل قصارى الجهود في هذا الشأن لكى نفى بالغرض من إنشاء أبراج المحمول في وقت محدد ولصالح المستثمرين، دون الإخلال بسلامة البيئة وصحة الإنسان.

وأوضحت أن الوزارة تعمل بقوة على ملف المخلفات الإلكترونية سواء من الجانب التشريعى، الخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، حيث تتم مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به مع جميع الوزارات، ومنها وزارة الاتصالات، مشيرةً إلى التعاون معها لإطلاق حملة توعية للمواطنين لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية مع تقديم حوافز، من خلال العمل على إطلاق تطبيق «E-Tadweer»، الذي يُمكِّن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين إلى تقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.

ولفتت إلى الانتهاء من خلال التعاون البَنّاء مع «الاتصالات» من رقمنة المحميات الطبيعية، خاصة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث لا يحتاج الزائر الحصول على تذكرة للزيارة، وهو ما يسهل على شركات السياحة والسائحين إجراءات زيارة المحميات إلكترونيًا، حيث تم الانتهاء من المنظومة المتكاملة للمشروع، وهو حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبى.

وأكد «طلعت» أن تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات يُعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية «الاتصالات» لبناء مصر الرقمية، التي يتم من خلالها تنفيذ خطة الدولة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على جميع أنحاء الجمهورية بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة.