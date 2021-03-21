شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا البرازيلي في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مدينة نيويورك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المعدي الذى تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل، ووفقا لتقرير موقع " nbcnews" كشفت التقارير، عن أن المريض تم تشخيص إصابته بالنوع P.1 البرازيلي في مستشفى Mount Sinai في مدينة نيويورك والمريض هو امرأة في التسعينيات من عمرها من بروكلين "ليس لها سجل سفر"، بحسب البيان.



اكتشاف اول حالة بالبرازيل فى نيويورك

ووفقا للمسؤولين، فإن اكتشاف البديل البرازيلي في نيويورك يؤكد أهمية اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمواصلة حماية الصحة العامة، في حين أنه من الطبيعي أن يتحور الفيروس، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك هي الاستمرار في ارتداء قناع مناسب جيدًا، وتجنب الحشود الكبيرة، والمسافة الاجتماعية، وغسل يديك، والحصول على اللقاح عندما يحين دورك."



متغير البرازيل فى نيويورك

البديل البرازيلي هو من بين عدد من المتغيرات سريعة التطور من الفيروس التي تسبب مخاوف لمسؤولي الصحة، بالإضافة إلى تتبع سلالة B.1.526 في نيويورك ، والمتغير B.1.1.7 المملكة المتحدة ، وسلالة B.1.351 من جنوب إفريقيا ومتغير كاليفورنيا المسمى B.1.427 / B.1.429.

تم اكتشاف البديل البرازيلي لأول مرة في الولايات المتحدة في أواخر يناير، وقد وصفته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه أحد "المتغيرات المثيرة للقلق" لأنه يحتمل أن يؤدي إلى زيادة انتقال العدوى وأعراض أشد قسوة.