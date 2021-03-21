استئصال ورم بتقنية حبيبات اليود المشع في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في استئصال ورم من ثدي مريضة بالعقد السادس من العمر بتقنية حبيبات اليود المشع.

ومن مزايا هذه التقنية أنها غير قابلة للانتقال بعد وضعها وكذلك إمكانية وجودها في الورم لمدة تصل إلى 5 أيام على عكس الطرق الأخرى إضافة إلى زيادة الدقة في تحديد موقع الورم، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".



يذكر أن حملات التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي كان لها أثر إيجابي في زيادة الوعي المجتمعي لإجراء الفحوصات مما نتج عنه اكتشاف الأورام في مراحل مبكرة واستئصالها وهي بأحجام صغيرة.

وكانت المعضلة التي يواجهها الجراحون تتمثل في إيجاد وتحديد موقع الورم واستئصال هذه الأورام الصغيرة بدون تدخل جراحي كبير، حيث كانت الطريقة التي استخدمت سابقاً إما بحقن الألبومين المشع "Tc-99m MAA" أو وضع سلك جراحي "wire localisation".

وكلتا الطريقتين كانت لهن إيجابيات وسلبيات وهنا ولدت طرق عدة لتحديد موقع الورم عن طريق الطب النووي.