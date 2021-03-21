قفزة جديدة بوفيات كورونا في تركيا.. وتراجع قياسي ببريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا، الأحد، أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ مطلع فبراير/شباط، كما تجاوز إجمالي الإصابات حاجز الثلاثة ملايين.

وأوضحت وزارة الصحة التركية أنها سجلت 102 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى30061، مضيفة أنها أحصت أيضاً 20428 حالة إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و13122.





على جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية أن عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة هبط إلى 33، الأحد، وهو أقل عدد منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة، الأحد، 5312 في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة خلال 7 أيام 38145 بانخفاض بنسبة 4.4% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وأظهرت البيانات أن عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من "كوفيد-19" ارتفع إلى 27.6 مليون شخص، وهو ما يزيد بكثير عن نصف عدد البالغين من السكان، وبلغ عدد من حصلوا على جرعتي اللقاح 2.3 مليون شخص.