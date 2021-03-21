تشقق القدمين.. خطوات بسيطة تمنحك نعومة لا مثيل لها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسبب تشقق القدمين إحراجًا وإزعاجًا كبيرًا لدى المصابين به، وفي بعض الأحيان يتسبب عدم علاجه في تفاقم المشكلة.

ووفقًا لمدونة "مايو كلينك" الأمريكية، يبدأ علاج المشكلة بالاهتمام بالقدمين، وترطيبهما مرتين على الأقل يوميًا.

ولا بد من الاهتمام بنوع المرطب، إذ يشترط وجود أحماض مثل ألفا هيدروكسي والساليسيليك ضمن مكوناته كي يتيح تقشير الجلد الميت، وقد تتسبب هذه الخطوة في الشعور بالتهيج أو الوخز قليلًا لكنها أمر عادي.

وذكر الموقع أن الخطوة الثانية تكمن في تخصيص وقت للعناية بالأقدام وخاصة الكعبين قبل النوم، وذلك من خلال الخطوات التالية.





1- انقعي قدميك لمدة 10 دقائق في مياه نقية أو مختلطة بالصابون، ثم جففيهما جيدًا.

2- دلكي قدميكِ برفق باستخدام ليفة أو فرشاة أقدام للمساعدة على إزالة الجلد الميت.

3- ضعي كريم له أساس زيتي ثقيل سواء كان مرهم أو فازلين على قدميك، وانتظري أن يجف.

4- ارتدي جوارب خفيفة من القطن خلال نومك، لمساعدة القدمين على الاستفادة من خطوة الترطيب.