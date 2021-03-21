بينها البرتقال والأسماك.. أطعمة تحسن وظائف الدماغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف أخصائي التغذية الروسي، ميخائيل جينزبورج عن الأطعمة التي يجب تناولها من أجل الحفاظ على أداء الدماغ بشكل جيد.

وقال جينزبورج: "أولاً وقبل كل شيء الأسماك لها تأثير إيجابي على العقل، لأنها غنية بأحماض (أوميجا 3) الدهنية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لبناء أغشية الخلايا العصبية"



وأوضح الخبير أن الأسماك أفضل من دهون البحر، مثل الماكريل والسلمون، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء البيض وصفار البيض في المرتبة الثانية من حيث الفوائد، ففي الأخير، هناك العديد من الفسفوليبيدات اللازمة لبناء أغشية الخلايا.

ذلك إلى جانب الخضراوات الملون مثل الجزر والقرع والفلفل والطماطم، إذ تحتوي على بيتا كاروتين وكاروتينات، والتي لها تأثير مضاد للأكسدة واضح.

كما نصح جينزبورج بتناول البرتقال والحمضيات، لاحتوائها على مادة الكيرسيتين، وهو عامل قوي مضاد للالتهابات يحمي الأوعية الدموية وخلايا الدماغ من التلف.

وصنف خبير التغذية البهارات في المرتبة الخامسة، فالتوابل مثل الكركم والزنجبيل والثوم والفلفل لها تأثير جيد على الدماغ، حيث تحمي خلايا الجسم وخاصة الدماغ من الشيخوخة المبكرة.