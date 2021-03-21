شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المصابون بقصور الغدة الكظرية أكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ10 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء الأمريكية، أن الأطفال المصابون بقصور الغدة الكظرية - وهي حالة لا تعمل فيها الغدة الكظرية بشكل صحيح - معرضون أكثر من 10 مرات لخطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والوفاة، مقارنة بالأطفال الذين يعانون من الغدد الكظرية الطبيعية.



الاطفال المصابين بقصور الغدة الكظرية

ووفقا لتقرير موقع " medicalexpress"، فإن قصور الغدة الكظرية هو اضطراب يحدث عندما لا تفرز الغدد الكظرية، الواقعة فوق الكلى مباشرة، ما يكفي من هرمون الكورتيزول، ويساعد الكورتيزول المعروف باسم "هرمون التوتر" على تكسير الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، كما أنه يتحكم في ضغط الدم ويؤثر على جهاز المناعة.

ويتم علاج الأطفال المصابين بقصور الغدة الكظرية بعلاج بديل للكورتيزول يوميًا، ويحتاجون إلى جرعات متزايدة عندما يمرضون.



قصور الغدة الكظرية

من جانبه قال الباحث بالدراسة من جامعة أركنساس للعلوم الطبية وأركنساس للأطفال في ليتل روك ، أركنساس الامريكية: "قد يعرض قصور الغدة الكظرية الشخص لخطر الإصابة بالعدوى بسبب عدم استجابة الجسم للتوتر الطبيعي"، وحتى الآن ، كانت هناك بيانات محدودة عن الأطفال الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية و فيروس كورونا.

في الدراسة الجديدة، حلل الباحثون بيانات من قاعدة بيانات دولية عن الأطفال حتى سن 18 عامًا والذين أصيبوا بـ فيروس كورونا، وشملت الدراسة 846 طفلاً يعانون من قصور الغدة الكظرية وأكثر من 250 ألف طفل غير مصابين بأمراض الغدة الكظرية، وكان معدل الوفيات أعلى بكثير بين الأطفال الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية، مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من هذه الحالة.

ووفقا للباحثين، تُظهر هذه الدراسة أنه من المهم اتخاذ احتياطات إضافية للوقاية من عدوى كورونا، وعلاجها لدى الأطفال المصابين بقصور الغدة الكظرية".