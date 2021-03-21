شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قراءة النساء للصحف تقلل مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بحثية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى أن بعض الأنشطة الترفيهية المحفزة فكريا تقلل من خطر الإصابة بالخرف، حيث أثبتت الدراسة أن النساء اللاتى يقرأن الصحف بانتظام أقل عرضة بنسبة 35 % للإصابة بالخرف.



الوقايه من الخرف

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية كشفت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يتتبعون هواياتهم أقل عرضة بنسبة 30 % للإصابة بالخرف.

ونظر الباحثون في 13 نشاطًا ترفيهيًا وتأثيرها على مخاطر الخرف حيث تم اعتبار ستة منها "فكرية" وسبعة منها "اجتماعية" أبرزها استخدام المحمول وقراءة الصحف لتكون ذات دلالة إحصائية.

وقالت باميلا ألميدا ميزا مؤلفة الدراسة من جامعة كاليفورنيا: "لدى مكافحة الخرف، ثبت جيدًا أن بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل صحة القلب والأوعية الدموية وإدارة الاكتئاب ضرورية للوقاية".

وأضافت: "البحث تم إجراؤه على أفراد تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، مما يدل على أنه لم يفت الأوان ويجب إعادة تنشيط الهوايات القديمة أو حتى البدء في ممارسة مهارات جديدة."

وحقق الباحثون في الدور الذي تلعبه مجموعة من الأنشطة في خطر الإصابة بالخرف من خلال متابعة أكثر من 8000 شخص فوق الخمسين من العمر لمدة تصل إلى 15 عامًا.