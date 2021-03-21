4 فوائد لن تتوقعها لتناول التفاح يوميا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 07:20 مساءً - منذ 46 دقيقة

يساعد تناول التفاح على تعزيز الشعور بالشبع وبالتالي الحفاظ على وزن صحي، ونتعرف هنا على فوائد تناول التفاح يوميا.

في تقرير نشره موقع “أوروبا 1” الفرنسي، تنقل الكاتبة مانون برنار عن الدكتور جيمي محمد عددا من النصائح عن فوائد تناول التفاح بشكل يومي:

1-يوفر للجسم السكريات والفيتامينات، فنحن نعلم القاعدة الذهبية التي تقول “للبقاء في صحة جيدة، ينبغي تناول 5 فواكه وخضروات في اليوم”. وفي مقدمة الفواكه التي يُنصح بتناولها يوميا التفاح، حيث لا يحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ويوفر للجسم السكريات الطبيعية، التي تختلف تمامًا عن تلك التي تحتويها الأطعمة المصنعة.

2- يحتوي التفاح على كميات مهمة من الألياف، ويساعد البكتين -وهو أحد الألياف الموجودة في التفاح- على تغذية بكتيريا الجهاز الهضمي عن طريق تكوين شكل من أشكال الهلام في الأمعاء، وبالتالي تحسين عملية الهضم.

3-الحفاظ على القوام، فعندما تنهي وجبتك، يساعدك تناول حبة تفاح على أن تستغرق وقتا أطول في المضغ وتشعر بالشبع، وبالتالي لن تضطر إلى تناول وجبة جديدة بعد فترة قصيرة.

4-تنشيط عملية الهضم، إذ وفقا للرابطة الألمانية لمنتجي الخضروات والفواكه، فإن التفاح يتميز بفوائد صحية جمّة، حيث إنه غني بالفيتامينات “إيه” (A) و”بي” (B) و”سي” (C) و”إي” (E)، كما أنه يزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد في الشعور بالشبع من ناحية وتعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية أخرى.

وفقا لدراسة نشرت في 2019، فإن التفاح قد يحمي من السرطان لاحتوائه على مواد الفلافونيد (Flavonoid) ذات الفائدة الكبيرة لجسم الإنسان.