شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق بسيطة لحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

المشي هو أسهل التمارين الرياضية لتحريك عضلات جسمك بأدنى حد من المعدات، كما إنه تمرين رائع للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الركبة أو التهاب المفاصل الذين لا يستطيعون تحمل التدريبات الأكثر شدة .

وأثبتت دراسة نشرت عام 2008، واعتمدت على تحليل البيانات لمدة 15 عامًا ، أن الأشخاص الذين يمشون بانتظام ، اكتسبوا وزنًا أقل وكانوا أكثر عرضة لفقدان الوزن والحفاظ عليه مقارنة بالأشخاص الذين لا يمارسون المشي، وفقاً لموقع «timesofindia».

ولكن قد يكون من الصعب إنقاص الوزن بالمشي فقط، والأفضل دمج تمارين القوة في روتينك اليومي. التي تساعد في الحفاظ على العضلات خالية من الدهون ، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن.

ويعتمد عدد السعرات الحرارية التي يمكنك حرقها أثناء المشي على عوامل مختلفة مثل السرعة والمسافة والمدة والوزن ونوع التضاريس مثل التلال أو الرمال التي تمشي عليها.

فيما يلي 5 طرق لحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي:

1- غير وتيرة مشيك بانتظام

قم بالإسراع لمدة ، مثل بعض الخطوات أو الدقائق ثم أبطئ لتغيير وتيرتك بانتظام وتكرارها.

2- اختر طريقًا مرتفعًا

كلما كان المسار أكثر انحدارًا ، زادت مشاركة عضلات الفخذ ، وأوتار الركبة ، وربلة الساق ، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. يمكن أن يساعد المشي صعودًا أيضًا في زيادة معدل الأيض ،وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

3- مراقبة النظام الغذائي الخاص بك

يعد اتباع نظام غذائي صحي أحد الخطوات الأولى للبقاء بصحة جيدة. تأكد من عدم تناول الكثير من الكربوهيدرات قبل المشي. إن تناول الكثير من الكربوهيدرات سيجعل من الصعب حرقها بالاعتماد على تمرين المشي فقط.

4- نوع عاداتك واستمتع

يمكنك تكثيف فترات المشي التي تقوم بها يومياً عن طريق إضافة فترات نزهة حرة أو المشي في المناطق الجبلية، أو بين الحدائق ، استمر في تبديل روتينك لجعله ممتعًا، كما يمكنك إبقاء مسارات المشي الخاصة بك ممتعة من خلال تغيير الطرق. يمكنك المشي مع صديق أو الاستماع إلى شيء تفضله حتى لا تشعر بالملل.

5- ضع هدفاً

حدد هدفًا يتجاوز قليلاً ما تعرف أنه يمكنك تحقيقه. سيساعدك هذا على السعي لتحقيق المزيد باستمرار.