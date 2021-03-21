74 مليون جرعة لقاح في مواجهة فيروس كورونا بالصين

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينج، إن بلاده استخدمت 74.96 مليون جرعة في حملة التطعيم بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.



وكان عدد الجرعات المستخدمة في الحملة بلغ نحو 65 مليون جرعة حتى 14 مارس/ آذار، فيما يشير إلى زيادة قدرها 10 ملايين جرعة في أقل من أسبوع وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حملتها الهادفة إلى تطعيم 40% من سكانها البالغ عدهم 1.4 مليار نسمة بحلول منتصف العام.

وقال متحدث باسم شركة سينوفاك بيوتيك، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن أكثر من 70 مليون جرعة من لقاحها استخدمت على مستوى العالم حتى الآن. ولم يذكر عدد الجرعات المستخدمة منها في الصين.

وتبحث الصين أيضا تطبيق سياسات تفضيلية في مجالات إصدار تأشيرات الدخول والرحلات الجوية والضوابط الخاصة بأعداد الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد على أساس سير حملة التطعيم وأوضاع كوفيد-19 في الدول القادمين منها.

وقال فينج زيجيان، نائب مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في المؤتمر الصحفي: "لا نعفي من تلقوا تطعيما من إجراءات الفحص والعزل في الوقت الحالي".

وقال ماو جونفينج المسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن إنتاج اللقاحات في الصين في عام يمكن أن يوفي باحتياجات البلاد كاملة.