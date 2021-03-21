عادة يومية تقيك من الإصابة بالسكري.. السر في "الإفطار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة عن "عادة يومية" تساعد في الوقاية من الإصابة بمرض السكري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحاً يمكن أن يقلل من مقاومة الإنسولين في جسم الإنسان، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت أن الإنسولين الذي يسمح للجلوكوز بدخول الخلايا لاستخدامها كطاقة لا يعمل بشكل صحيح بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2".

وأوضحت أن مرضى السكري يتعرضون لخطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة، من بينها أمراض العيون والقلب والقدمين، والتي تستلزم الحصول على علاجات دوائية إلى جانب الالتزام بتغييرات في النظام الغذائي وفقدان الوزن والتمارين الرياضية.

وقالت الباحثة وأخصائية الغدد الصماء في جامعة "نورث وسترن" في شيكاغو بولاية إلينوي، دكتورة مريم علي: "توصلنا إلى أن الأشخاص الذين بدأوا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم ومقاومة أقل للإنسولين".

وأضافت أنه "تم تحقيق تلك النتيجة بغض النظر عما إذا كانوا يقصرون تناولهم للطعام على أقل من 10 ساعات في اليوم أو أن مدخولهم من الطعام ينتشر على مدار أكثر من 13 ساعة يومياً".

وتابعت: "مع ارتفاع الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري، أردنا توسيع فهمنا لاستراتيجيات التغذية للمساعدة في معالجة هذا القلق المتزايد".