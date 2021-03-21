مع تزايد الإصابات.. فلسطين تبدأ التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت السلطة الفلسطينية، الأحد، تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بعد حصولها على الدفعة الأولى من اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" العالمية في محاولة لاحتواء الازدياد المطرد في أعداد الإصابات.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن المرحلة الأولى من حملة التطعيمات تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً ومرضى الكلى، كما سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأحد، تسجيل‭‭2247‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭21‬‬ وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل‭307‬‬ إصابات من مجمل الإصابات الجديدة.

وتخضع الضفة الغربية لإغلاق جزئي من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق كلي يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت الحكومة استمرار تعطيل المدارس حتى 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 251669 إصابة منذ بدأت الجائحة، مع تعافي 224669 ووفاة 2677.