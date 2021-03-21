شكرا لقرائتكم خبر عن دول أوروبية تتجه لاعتماد لقاح "سبوتنيك V" بعد موافقة وكالة الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدد من الدول الأوربية استعدادها لاعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية تاس، فيما قالت صحيفة "Svenska Dagbladet" إن العديد من الشركات السويدية مستعدة لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وأعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي، نيكولا دزينجاريتي، أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبًا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ومن جانبه قال وزير الدولة للشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية، إن فرنسا ستكون مستعدة لاستخدام لقاح فيروس كورونا Sputnik V الروسي إذا حصلت على موافقة من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) .



فرنسا تستعد لاستخدام اللقاح الروسى

وقال الوزير: "فرنسا منفتحة على اللقاح الروسي، مشيرًا إلى أن روسيا قدمت بالفعل طلبًا إلى وكالة الأدوية الأوروبية، وشدد في الوقت ذاته على أنه "لا مجال لتلقيح الناس بهذا اللقاح دون اختباره علميا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنه "إذا تمت الموافقة على اللقاح الروسي من قبلEMA ، فسنستخدمه على الفور.

وذكر تقرير وكالة "تاس"، أنه في إيطاليا، أعلنت إحدى الشركات بالفعل أنها قادرة على إنتاج اللقاح الروس، إذا تم اعتماد اللقاح وبدأ إنتاجه في أوروبا.

تطعيم دبلوماسي مجري رفيع المستوى بالسبوتنيك الخامس

من جانبه أعلن وزير الخارجية المجري، إنه تلقى تطعيمًا ضد فيروس كورونا الجديد بلقاح Sputnik V الروسي الصنع.

في نوفمبر 2020، أصبحت المجر أول عضو في الاتحاد الأوروبي يتلقى عينات Sputnik V لأغراض البحث، وقد وافق المركز الوطني للصحة العامة في البلاد على اللقاح في فبراير 2021.



المانيا واللفاح الروسى

ألمانيا على استعداد لشراء لقاح Sputnik V

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها لا تستبعد إمكانية شراء لقاح Sputnik V الروسي المضاد لفيروس كورونا على المستوى الوطني، إذا فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار مشترك بشأن هذه القضية.

وقالت المستشارة الألمانية، فيما يتعلق باللقاح الروسي، أشارك الرأي القائل بوجوب استخدام أي لقاح معتمد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، لكنن إذا لم تكن هناك مشتريات أوروبية ولا توجد مؤشرات تشير إلى إمكانية حدوثها، فسنقوم بعد اجتماع مع رؤساء المناطق الألمانية بمناقشة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد " ويجب وقتها أن تسلك طريق ألمانيا وحدها"، مضيفة: هذا ممكن وهذا ما سنفعله ".

في وقت سابق، أعربت الحكومة الألمانية عن استعدادها من حيث المبدأ لاستخدام اللقاحات المطورة خارج الاتحاد الأوروبي، وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في مارس الجارى، إنها بدأت إجراءات تقييم Sputnik V للنظر في امتثاله لمعايير الفعالية والسلامة والجودة في الاتحاد الأوروبي.

وقد تم تصنيف Sputnik V الروسي من بين أكثر ثلاثة لقاحات شعبية لفيروس كورونا في العالم، وحتى اليوم ، تم تسجيله للاستخدام في 50 دولة حول العالم ويبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.3 مليار نسمة.