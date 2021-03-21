أسباب الم الخواصر عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 04:42 مساءً -

احدى المشاكل التي تعاني منها الحامل هي آلام الظهر وقد تبدأ هذه الآلام كعلامات أولية لبداية الحمل بسبب التغيرات الهرمونية، ولكن مع تطور الحمل وكبر حجم الجنين تزيد آلام الظهر لدى الحامل بسبب الثقل وتأثيره على العمود الفقري. ولكن من الآلام الأخرى التي تشتكي منها بعض الحوامل هي ألام الخواصر فما هي أسبابها؟

في البداية عليك عزيزتي الحامل أن تعلمي أن ألام الخواصر لا تشكل أي خطر عليك أو على جنينك فقد تكون هذه الآلام في جانب واحد أو في الجانبين فلا تقلقي واليك الأسباب التالية وفقا لمؤسسة باركشاير الملكية البريطانية:

أسباب آلام الخواصر

زيادة تدفق الدم في الجسم

- تمدد الأربطة ما بين الفخذ والبطن بنمو الجنين وتقدم الحمل.

- زيادة الوزن يسبب شد الأربطة ويؤدي الى الشعور بالألم في الجانبين

- زيادة تدفق الدم عند تغذية الجنين.

- تغيير نسبة الهرمون في الجسم

- تراكم بطانة الرحم

- زيادة الوزن

- القلق النفسي والتوتر

كيف تعالجين الم الخواصر؟

الراحة مهمة لعلاج ألم الخواصر

- استخدام الماء الدافئ عند الاستحمام لمساعدة العضلات على الاسترخاء، ولكن تجنبي الماء الساخن جدا.

- استشيري طبيبك إن كنت بحاجة الى ارتداء حزام الحمل

- ممارسة تمارين التمدد أو اليوغا

- تجنب القيام بحركات جسدية سريعة لتفادي التشنجات

- الراحة