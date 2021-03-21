الطريقة الصحيحة لتحميم الرضيع بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 04:42 مساءً - يحصل المولود على الحمام الأول بعد الولادة بفترة كافية لكي يستفيد من الطبقة الدهنية على جلده، فقد اثبتت دراسات حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن تأخير حمام المولود الأول حتى مرور 24 ساعة على ولادته، وذلك لحماية جلده من البكتيريا، وفيما تعمد الكثير من المستشفيات إلى إجراء حمام المولود بمجرد نزوله من رحم الأم، إلا أن الكثير من المستشفيات اكتشفت أن تأخير حمام المولود يؤدي لزيادة إقبال المولود على ثدي الأم، أما كيف يتم تحميم المولود لأول مرة فتشرح لنا ذلك القابلة القانونية اعتماد سرحان، حيث تشير إلى أن حمام المولود ينقسم إلى مرحلتين كالآتي.

حمام الرأس

ينقسم حمام المولود الأول إلى قسمين

قومي بحمل المولود وهو يرتدي ملابسه كاملة بطريقة عكسية بحيث يكون الرأس باتجاه مصدر الماء.

عندما يصبح المولود في قبالة وجهك أي وجهه قبالة وجهك، فهناك شخص يجب أن يسكب الماء على رأس المولود بحيث لا يصل إلى عينيه ولا أنفه ولا أذنيه.

ضعي القليل من شامبو الأطفال وأعيدي سكب الماء.

استمري في السكب والفرك الخفيف حتى تختفي آثار الصابون.

قومي بتجفيف رأسه جيداً ثم مسح وجهه بقطعة مبللة بالماء وتجفيفه.

حمام الجسم

يجب تأجيل الحمام الأول للمولود

قومي بتخليص المولود من ملابسه برفق وبسرعة في نفس الوقت لكي لا يبكي ويصاب بالارهاق.

جهزي ملابسه التي سوف يلبسها بعد الحمام، بحيث تكون بنفس عدد القطع التي خلعها.

بللي اسفنجة طرية بالماء ورطبيها بالصابون ومرريها على جسمه وأنت تحملينه بيديك، بحيث لا يصل الماء للرأس.

صبي الماء ببطء على جسمه عدة مرات حتى تزول آثار الصابون.

جففي جسمه جيداً، وجففي السرة وضعي عليها الكحول.

كوني حذرة ألا ينفلت الملقط من السرة أو أن تجذبيه بعنف.

العناية بسرة المولود

يجب عدم لمس سرة المولود باليد لكي لا تتلوث.

ويمكن للمولود أن يحصل على حمامه الأول بعد وضع غطاء السرة المناسب والمخصص لها.

يجب أن تحافظي على جفاف السرة قدر الامكان.

يفضل تهوية السرة خاصة في الجو الحار الرطب.

يجب مسحها وتنظيفها بالكحول مع كل مرة تقومين بالتغيير للمولود.

لا تضعي يدك عليها أو تسمحي لأحد أن يلمسها لكي لا تتلوث.

لا تتعجلي سقوطها بجذبها فقد تضرين مولودك.

يكون أمامك مدة الشهر حتى تسقط، ويمكن القلق في حال تجاوز هذه المدة.

ويمكن للمولود أن يحصل على حمامه اليومي دون قلق من تأثر السرة ما لم يحدث نزل دم أو قيح أو صديد.

والآن عزيزتي الأم أتركي أسئلتك حول الموضوع لكي يجيب عليها خبراء الخليج 365.