10 أشياء أتمنى أن أعرفها قبل أن أصبح أماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 مارس 2021 04:42 مساءً - يعتبر الحمل من أكثر مراحل حياة المرأة استغراقاً في الذات. من القدرة على تناول الأطعمة المفضلة إلى الراحة والاستجمام المناسبين، غالباً ما يتم تدليلنا حتى النخاع. ومع ذلك، في اللحظة التي يولد فيها الطفل، يتغير كل شيء بشكل مفاجئ، ويمكن أن يكون الأمر مربكاً لمعظمنا، مع آلام شديدة في الجسم وتقييد الطعام وطفل يبكي باستمرار، كانت الفوضى بالنسبة لي.،فيما يلي أوضحت خبيرة العلاج بالطاقة هبة الفايد أن هناك عشرة أشياء تعلمتها من رحلتي مع مولود جديد كنت أتمنى لو كنت أعرفها سابقاً:

1. النوم أربع ساعات متتالية .. حلماً!

طفلك

أكثر ما فاتني بعد ولادة طفلي كان نومي، كل ما أردته هو النوم المتواصل لبضع ساعات. لم يظل طفلي مستيقظاً حتى الساعة 5 صباحاً فحسب، بل كان يتوقع أيضاً أن يتغذى طوال الليل لمجرد أن يكون بين ذراعي، في اللحظة التي أنزله فيها، كان يبكي بشدة! لكن تذكري شيئاً واحداً؛ إذا كان التغيير صعباً عليك، فهو أكثر صعوبة بالنسبة لطفلك الصغير الذي يستكشف عالماً مخيفاً جديداً بالكامل. لذلك، عندما يحدث ذلك معكِ، فتأكدي أن هذا أيضاً سيمر، وفي غضون بضعة أشهر، ستستقر الأمور، وسيكون لديك روتين.

2. الرضاعة الطبيعية أهم مما تعتقدين!

الرضاعة الطبيعية

لقد تعلمت ذلك بالطريقة الصعبة! مرت ليلة واحدة فقط بعد خروجي بعد الولادة، واندفعنا إلى قسم الطوارئ للأطفال في الصباح الباكر. السبب؛ لم يتوقف الطفل عن البكاء طوال الليل منذ وصولنا إلى المنزل ولم يكن لدينا أي دليل على الإطلاق.

أجرى الأطباء بعض الاختبارات الأولية، وقالوا بثقة إنه لا يوجد شيء خطأ. قالوا لي إن المشكلة تكمن في عدم كفاية الرضاعة الطبيعية. كان لدي ألم رهيب في حلماتي لم أستطع التغلب عليه لأتمكن من الرضاعة بشكل مريح.

على الرغم من أنني لم أكن مقتنعة جداً بتفسيرهم، إلا أنني واصلت إرضاعه في المستشفى. في غضون دقائق، توقف عن البكاء وخرج بالبول.

قابلت لاحقاً استشاري الرضاعة الذي شرح بالتفصيل تقنيات الرضاعة الطبيعية المختلفة. لقد كنت أتابعهم بدقة، وهو يرضع بالكامل حتى الآن!

3. ليس جميع البكاء مغصاً

بكاء الطفل

اعتاد طفلي على البكاء كثيراً في شهره الأول. لقد تحدثت إلى الكثير من الأمهات الجدد اللاتي أعرفهن، وقالت كل واحدة منهن إنه من الممكن أن يكون لديهن مغص! لكن عليك أن تعرفي أن المغص مبالغ فيه إلى حد كبير كسبب للبكاء والألم بين الأطفال. تحققي من هذا لمعرفة المزيد عن المغص عند الأطفال، الأسباب والأعراض والعلاج.

4. الملاحظة هي كل شيء!

الملاحظة

يختلف كل طفل عن الآخر. ومع ذلك، هناك نصيحة مشتركة واحدة تنطبق على جميع الأمهات، الملاحظة هي المفتاح لمعالجة مشاكل طفلك. من المهم جداً متابعة تغذية الطفل، والنوم، ودورات التبول والتبرز على الأقل خلال الشهر الأول للطفل. لحسن الحظ، هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في ذلك. قومي بتنزيل واحد منها! يمكن أن يكون مدخلاً قيماً إذا كنت بحاجة إلى استشارة طبيب.

5. اختاري الطبيب الخاص بك بحكمة

كان طبيب الأطفال الأول لي أحد أشهر أطباء الأطفال في المدينة، لكن تجربتي معه لم تكن رائعة لأنه نصحني بالأدوية دون فهم مخاوفي. نظراً لأن الأطفال لا يستطيعون شرح مشكلاتهم، فإن طبيب الأطفال الذي يتحلى بالصبر والاستعداد لمنحك الوقت والاهتمام سيكون قادراً في الواقع على المساعدة في حل مشاكل طفلك. لذا، اختاري الشخص الذي لديه الوقت والصبر لسماعك حتى لو لم يكن هو/هي أشهر طبيب أطفال في المدينة!

6. لا تكوني مهووسة بالكمال!

مهوسة

لقد رأينا دائماً هؤلاء الأمهات الجوهريات اللائي يبدو أنهن يعرفن كل شيء ويفعلن كل شيء على أكمل وجه، محاولة أن تكوني واحدة يمكن أن تكون مرهقة جداً، لا بأس إذا لم تفهمي سبب عدم توقف الطفل عن البكاء، ولماذا يتصرف الطفل بالطريقة التي يتصرف بها، اتبعي ضميرك. لا تكوني قاسية على نفسك أو تلومي نفسك. ستخفف الأمور من تلقاء نفسها.

7. لا تنسي نفسك من أجل الطفل!

لا تنسي نفسك

اعتدت أن أكون ضائعة جداً في الأيام القليلة الأولى، لدرجة أنني نسيت تماماً تنظيف أسناني بالفرشاة لمدة ثلاثة أيام متتالية. فقط تذكري هذا، أنت لا تنقلين فقط الطعام الذي تأكلينه لطفلك ولكن أيضاً توترك وقلقك. لذا، اعتني بنفسك جيداً.

8. الموسيقى يمكن أن تكون مريحة جداً

الحمل

الشيء الوحيد الذي كان يهدئني هو الموسيقى! بدأت تشغيل الأغنية الكلاسيكية، للصغير، وكانت الأغنية بمثابة نسيم منعش للحياة بالنسبة لي! لم أكن ممتنة أبداً للموسيقى. لقد أعادت حقاً عقلي.

9. احترسي من اتباع الحكم التقليدية للأجداد

التقليد

"اعصري الحليب من ثدييك! لا تحملي الطفل كثيراً؛ سوف يعتاد على ذلك!" يبدو أن جدتك لديها إجابة لكل مخاوف مولودك الجديد. على الرغم من أننا نستفيد كثيراً من الحكمة التقليدية، إلا أن هناك عدداً من المعتقدات التقليدية التي يمكن أن تكون ضارة بالطفل والأم. لذا، فهم الأساس المنطقي للأشياء بدلاً من مجرد اتباع الممارسات القديمة.

10. الانخراط مع المجتمع عبر الإنترنت!

الإنخراط مع المجتمع عبر الانترنت

أحد العوامل التي ساعدتني في رحلتي مع طفلي حديث الولادة هو المجتمع عبر الإنترنت. من الرضاعة الطبيعية إلى المغص، تعلمت الكثير من تجارب الأمهات الأخريات اللائي يبحرن في نفس القارب! يجب عليك الانخراط مع المجتمع عبر الإنترنت بقدر ما تستطيعين