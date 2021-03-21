ما هي الأطعمة التي تعمل على تحسين وظائف الدماغ؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 04:17 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 11:34 صباحًا

تحدث أخصائي التغذية الروسي، ميخائيل غينزبورغ عن الأطعمة التي يجب تناولها من أجل الحفاظ على أداء الدماغ بشكل جيد. وفقا له، أولا وقبل كل شيء، الأسماك لها تأثير إيجابي على العقل، حيث أن هناك الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في الأسماك. الضرورية لبناء أغشية الخلايا العصبية.

وأوضح الخبير أن الأسماك أفضل من دهون البحر، مثل الماكريل والسلمون. احتل البيض وصفار البيض المرتبة الثانية من حيث الفوائد.ففي الأخير، هناك العديد من الفسفوليبيدات اللازمة لبناء أغشية الخلايا.

المنتج الثالث، هو الخضار الملون مثل الجزر والقرع والفلفل والطماطم، وتحتوي الخضروات الملونة على بيتا كاروتين وكاروتينات، والتي لها تأثير مضاد للأكسدة واضح.

أما، المنتج الرابع هو البرتقال والحمضيات، لاحتوائها على مادة الكيرسيتين، وهو عامل قوي مضاد للالتهابات يحمي الأوعية الدموية وخلايا الدماغ من التلف، حسب الأخصائي.

وصنف خبير التغذية البهارات في المرتبة الخامسة، فالتوابل مثل الكركم والزنجبيل والثوم والفلفل لها تأثير جيد على الدماغ، حيث تحمي خلايا الجسم وخاصة الدماغ من الشيخوخة المبكرة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.