الارشيف / صحة ورشاقة

ما هي الأطعمة التي تعمل على تحسين وظائف الدماغ؟

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 04:17 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 11:34 صباحًا

سمك

تحدث أخصائي التغذية الروسي، ميخائيل غينزبورغ عن الأطعمة التي يجب تناولها من أجل الحفاظ على أداء الدماغ بشكل جيد. وفقا له، أولا وقبل كل شيء، الأسماك لها تأثير إيجابي على العقل، حيث أن هناك الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة الموجودة في الأسماك. الضرورية لبناء أغشية الخلايا العصبية.

وأوضح الخبير أن الأسماك أفضل من دهون البحر، مثل الماكريل والسلمون. احتل البيض وصفار البيض المرتبة الثانية من حيث الفوائد.ففي الأخير، هناك العديد من الفسفوليبيدات اللازمة لبناء أغشية الخلايا.

المنتج الثالث، هو الخضار الملون مثل الجزر والقرع والفلفل والطماطم، وتحتوي الخضروات الملونة على بيتا كاروتين وكاروتينات، والتي لها تأثير مضاد للأكسدة واضح.

أما، المنتج الرابع هو البرتقال والحمضيات، لاحتوائها على مادة الكيرسيتين، وهو عامل قوي مضاد للالتهابات يحمي الأوعية الدموية وخلايا الدماغ من التلف، حسب الأخصائي.

وصنف خبير التغذية البهارات في المرتبة الخامسة، فالتوابل مثل الكركم والزنجبيل والثوم والفلفل لها تأثير جيد على الدماغ، حيث تحمي خلايا الجسم وخاصة الدماغ من الشيخوخة المبكرة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا