وصفات حبة البركة السحرية لحرق دهون الكرش في أقل من أسبوع

بيروت - نادين محمد - يمكن الوصفات الطبيعية المخصصة لخسارة الوزن وحرق الدهون أن تؤدي إلى أفضل النتائج إذا أرفقت بنظام غذائي متوازن وبممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وتنطبق هذه القاعدة على الوصفات التي يمكن تحضيرها باستخدام حبة البركة. فهذه الحبة السحرية تساعد على فقدان الوزن وإزالة الكرش بطريقة فعالة.

وصفة زيت حبة البركة

لفقدان الوزن والتخلص من الكرش بفعالية وضمان عدم استرجاعه احرصي على تحضير هذه الوصفة:

-إمزجي ملعقتين وسط من العسل مع نصف ملعقة وسط من زيت حبة البركة وكوب من الماء الفاتر.

-تناولي هذا المشروب مرتين يومياً. لكن لا تأكلي الأرز أثناء لجوئك إلى هذه الوصفة.

وصفة بذور حبة البركة والليمون

إمزجي عصير حبة من الليمون مع كوب ونصف من الماء الفاتر. واشربي المزيج على معدة فارغة في الصباح.

بعد ذلك ابتلعي 5 إلى 6 حبات بركة مع كوب من الماء الفاتر.

تناولي القليل من العسل وبعد مرور نصف ساعة إجلسي إلى مائدة الإفطار.

معلومات مفيدة

تعتبر حبة البركة فعالة جداً. لكن من الأفضل تناولها بكميات قليلة. فاستهلاك أكثر من 6 حبات يعود بتأثيرات سلبية على الصحة بدلاً من أن يحرق دهون الكرش.

يمكن حبة البركة أن تنقي الجسم وتحارب البكتيريا الضارة. كما أنها تعزّز عملية الهضم وتحدّ من أوجاع الرأس. ويمكنها أيضاً أن تساعد على علاج مشكلات البشرة.

تساعد حبة البركة وزيتها على تحفيز جهاز المناعة.

زيت حبة البركة

-لتعزيز جهاز المناعة تناولي يومياً ملعقة إلى اثنتين من زيت حبة البركة النقي. لكن لا تتناولي الطعام أو تشربي الماء إلا بعد مرور ساعة.

-يحتوي على أحماض الأوميغا 6 وعلى الأحماض الدهنية غير المشبعة. لذا فهو يرمم البشرة ويهدئها. ولهذه الغاية إمزجي القليل منه مع كمية معادلة من زيت الزيتون واستخدمي المزيج كقناع. طبقيه مرتين شهرياً على وجهك وجسمك.

- يمكن زيت حبة البركة أيضاً أن يعيد إلى شعرك نعومته. لذا طبقيه على فروة رأسك وكامل خصلاتك. غلفي شعرك بمنشفة رطبة واتركيه لليلة كاملة. وفي الصباح يكفي أن تغسليه بشكل جيد. طبقي هذا القناع من مرة إلى مرتين شهرياً.

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